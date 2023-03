Managed EDR supporta gli MSP partner di N-able:

Si chiama N-able Managed Endpoint Detection and Response (Managed EDR) il servizio di monitoraggio, rilevamento e risposta alle minacce progettato lanciato sul mercato da N-able per gli MSP che hanno scelto N-able Endpoint Detection and Response (EDR).

Managed EDR integra EDR con servizi di sicurezza gestiti e dedicati. Basato su tecnologia SentinelOne Vigilance Respond, Managed EDR si avvale del centro operativo di sicurezza (SOC) di SentinelOne, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e degli esperti di sicurezza di Vigilance per monitorare, controllare e agire su ogni minaccia identificata che possa mettere in pericolo la rete. Gli MSP che hanno scelto N-able EDR, grazie a N-able Managed Endpoint Detection and Response avranno a disposizione una vera e propria estensione del team IT o SOC, con analisti della sicurezza disponibili tutti i giorni dell’anno, e potranno così dedicare tempo e risorse a iniziative a maggior valore.

Il settore affronta continue complessità, inclusa l’elevata carenza di manodopera. Secondo il Cybersecurity Workforce Study, lo studio condotto nel 2022 dall’Information System Security Certification Consortium, o (ISC), la carenza globale di personale addetto alla sicurezza è aumentata del 26%, con 3,4 milioni di persone ancora mancanti per le aziende. Creare un team interno per la sicurezza ha le sue complessità, legate principalmente alla ricerca di personale, al relativo costo e alla possibilità di erogare un servizio continuo, a ogni ora del giorno. Grazie alla soluzione Managed EDR, i partner di N-able potranno ampliare le procedure di sicurezza grazie a un SOC di livello enterprise, arricchendo al contempo il team di sicurezza attualmente presente con una tecnologia e un’ampia esperienza di rilevamento e risposta per gli endpoint per aiutare a superare le sfide legate all’assunzione di nuovo personale e al trattenere i talenti. In tal modo, gli MSP potranno ridurre le tempistiche legate alla ricerca dello staff e investire in altro modo i costi legati all’implementazione di una nuova suite di tecnologie, avendo inoltre a disposizione l’opportunità di aggiungere nuove funzionalità, inclusi nuovi flussi di ricavi legati ai servizi di sicurezza avanzati.

Come sottolineato da Troels Rasmussen, Responsabile generale dei prodotti per la sicurezza: «Siamo lieti di aver consolidato la nostra partnership con SentinelOne; sappiamo quanto i nostri partner apprezzino le soluzioni a livello mondiale per la sicurezza informatica e la possibilità di superare le complessità quotidiane che affrontano per tenere al sicuro gli endpoint propri e dei clienti. Managed EDR è in grado di colmare l’attuale carenza di competenze relative alla sicurezza mettendo a disposizione esperti di sicurezza di primo livello come estensione dei team di sicurezza esistenti. Il servizio, inoltre, assicura una gestione globale sicura e continua poiché consente di esternalizzare le procedure operative quotidiane e permette ai team di occuparsi di attività maggiormente strategiche. Hai già un Security Operations Center o vuoi ampliare le tue pratiche di sicurezza? Affidati agli esperti di sicurezza di SentinelOne per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali e di business specifici».

Managed EDR supporta gli MSP partner di N-able:

Accelerando le indagini e la risoluzione delle minacce rilevate da N-able EDR (con tecnologia SentinelOne)

Monitorando gli endpoint 24 ore al giorno, sette giorni su sette e adottando opportune misure di mitigazione, a prescindere da dove ci si trovi nel mondo

Controllando, analizzando e documentando ogni singola minaccia identificata, per sapere cosa succede nella rete in ogni momento

Informando in modo proattivo di attività malevole o sospette e comunicando solo i problemi più urgenti

Cercando le minacce su base continua tramite lo strumento di ricerca delle minacce di N-able EDR (per i partner N-able che hanno attivato questa funzionalità)

Come concluso da Mark Parrinello, Chief Revenue Officer, SentinelOne: «Con N-able Managed EDR basato sul servizio gestito di rilevamento e risposta di SentinelOne Vigilance, gli MSP possono ottimizzare le risorse limitate del proprio SOC per occuparsi delle iniziative strategiche più importanti. Non vediamo l’ora di supportare gli MSP partner di N-able nella protezione delle infrastrutture critiche con l’ausilio di tecnologie autonome e la ricezione di un numero inferiore di avvisi».