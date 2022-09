MePa: Esprinet si aggiudica la distribuzione di MePATOOL

Esprinet ha annunciato di aver arricchito la propria offerta di servizi per i rivenditori con la soluzione sviluppata da MePATOOL, che permette di sfruttare le potenzialità commerciali del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA).

Nata nel febbraio 2022, MePATOOL S.r.l. ha ideato una piattaforma software affidabile progettata per semplificare la gestione dell’offerta della Pubblica Amministrazione. Le funzionalità integrate del software MePATOOL, quali l’aggiornamento costante del pricing e la relativa pubblicazione dei cataloghi e delle offerte, consentono di abbattere drasticamente i costi di gestione e quindi la possibilità di massimizzare le vendite e migliorare la produttività del business.

L’obiettivo di MePATOOL è di consolidare la sua posizione di partner per l’e-business dei fornitori della governance, posizionando la propria soluzione come una concreta semplificazione del lavoro dei rivenditori che operano in questo contesto. La partnership con Esprinet consentirà a MePATOOL di mantenere i cataloghi contenuti nella piattaforma aggiornati e conformi alle specifiche di “acquistinretePA” e di arricchire lo strumento di nuove funzionalità. Facendo leva sulla forza commerciale del distributore, potrà inoltre ottenere una copertura capillare del territorio che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giovanni Cacioli, amministratore delegato di MePATOOL: «In Esprinet abbiamo trovato il partner ideale per le nostre esigenze. Un’azienda versatile, pronta a rapportarsi a un mercato così particolare come quello del MePA, dove le potenzialità sono enormi e gli aspetti tecnici hanno un peso significativo. “Dateci i dati!” è da sempre il nostro motto ed Esprinet, non solo ci ha fornito i dati, ma ha compreso a pieno quanto l’armonica unione tra questi ultimi, i servizi e la disponibilità di prodotti, sia la chiave giusta per consentire ai rivenditori di utilizzare il nostro tool per incrementare il loro business. Una sinergia, quindi, che diventa perfetta proprio perché in quest’ottica è il rivenditore stesso che diventa parte integrante del progetto. MePATOOL gli fornirà uno strumento di vendita flessibile e semplice da usare, che si adatta alle sue esigenze e permette un elevato livello di personalizzazione della proposta commerciale verso la PA».

Come concluso da Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet: «La distribuzione di MePATOOL è perfettamente in linea con la strategia di Esprinet, espressa nel nostro piano industriale, di diventare uno dei principali riferimenti sul mercato come Full service Provider. La piattaforma MePATOOL ci consente di dare ai nostri clienti una risposta concreta e affidabile ad una opportunità di business, legata al mondo della PA, unica e assolutamente prioritaria in questo periodo, in funzione anche degli investimenti per il PNRR. Grazie alle funzioni di questa piattaforma, come per esempio l’aggiornamento dei prezzi e la relativa pubblicazione dei cataloghi e delle offerte, i reseller potranno ridurre i costi di gestione e massimizzare le vendite. Questo accordo rappresenta un ulteriore progetto che vede il cliente e le sue esigenze al centro del nostro approccio di business in ottica di Customer Satisfaction».