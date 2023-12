Auto-Tracking: software gratuito da Panasonic

Panasonic Connect Europe ha annunciato il nuovo software gratuito di auto-tracking, basato sull’intelligenza artificiale, integrato nelle telecamere PTZ AW-UE40, AW-UE50 e AW-UE80. Ideale per filmare una singola persona, questo nuovo aggiornamento del firmware consente alle telecamere non solo di acquisire filmati, ma anche di partecipare attivamente alla loro creazione, mantenendo l’inquadratura in differenti situazioni di ripresa.

Ciò consente agli utenti di fornire riprese incredibilmente stabili, senza bisogno di collegare alla telecamera apparecchi esterni. L’intelligente funzione di tracking preimpostata nella camera consente di reagire rapidamente al singolo movimento del soggetto, senza perdere nemmeno un’inquadratura.

L’Auto-tracking è semplice da installare e può essere controllato tramite il software gratuito Panasonic EasyIP.

Il nuovo sistema di auto-tracking può essere utilizzato per una varietà di contesti d’uso, dalle aule universitarie, agli auditorium, agli studi di registrazione e durante gli eventi aziendali. Il software gratuito consente agli utenti di acquisire tutti i contenuti richiesti senza la necessità di avere più operatori per controllare le telecamere. Il suo funzionamento automatico rende il tracciamento incredibilmente semplice, accurato e funzionale.

Panasonic propone anche i software opzionali di auto-tracking avanzati AW-SF100 e AW-SF200 per seguire più di un soggetto, con funzionalità di riconoscimento facciale creando una base dati di volti e il rilevamento integrale del corpo. Il software include funzionalità di grandangolo e di rilevamento vocale, che consentono di individuare gli altoparlanti anche se fuori dall’inquadratura.

Ora disponibile per la PTZ AW-UE160, Il software avanzato di auto-tracking Panasonic presenta un’interfaccia grafica intuitiva basata su IP per il controllo e l’utilizzo da remoto. La configurazione è semplice, non richiede nessuna installazione di software accessorio ed è disponibile in due versioni: standalone per l’uso su un singolo PC e versione con web che consente il controllo da tablet, smartphone o PC desktop. Per ulteriori informazioni sul software avanzato di autotracking di Panasonic, fare clic qui.