Nuova gestione Wi-Fi in WatchGuard Cloud a tutto vantaggio degli MSP

WatchGuard Technologies, specialista globale in soluzioni per la sicurezza e l’intelligence delle reti, per il Wi-Fi sicuro, l’autenticazione multi-fattore (MFA) e la protezione avanzata degli endpoint, ha annunciato Wi-Fi in WatchGuard Cloud, insieme a una nuova gamma di access point (AP) abilitati per Wi-Fi 6. L’aggiunta di Wi-Fi in WatchGuard Cloud fornisce l’integrazione multipiattaforma e la gestione centralizzata di tutti i prodotti WatchGuard, semplificando notevolmente il modo in cui i partner acquistano, distribuiscono e gestiscono i prodotti e i servizi WatchGuard, mentre i nuovi AP offrono ai clienti connettività, prestazioni e sicurezza best-in-class.

“Il mercato degli MSP continua a crescere a un ritmo accelerato, spingendo i partner a cercare soluzioni centralizzate che semplifichino l’implementazione e la gestione per i clienti, offrendo al contempo i massimi livelli di sicurezza. Wi-Fi in WatchGuard Cloud e i nuovi AP offrono ai partner la possibilità di aggiungere Wi-Fi-as-a-Service per i clienti e integrarlo con il nostro portafoglio completo di servizi di sicurezza come firewall, protezione degli endpoint, MFA e altro “, ha affermato Andrew Young, senior vice president of product management di WatchGuard. “Il Wi-Fi è parte integrante della nostra piattaforma di sicurezza unificata e, ora che è integrato con WatchGuard Cloud, aiuterà a far crescere ulteriormente il business degli MSP e a ridurre ulteriormente i costi.”

WatchGuard Cloud aiuta i fornitori di soluzioni IT alle prese con vari sistemi di gestione per implementare e gestire la sicurezza per i clienti. Un recente sondaggio tra i dirigenti di MSP ha rilevato che il 95% ritiene che il mantenimento di più interfacce riduca la produttività e l’efficienza della gestione della sicurezza dei propri clienti. Wi-Fi in WatchGuard Cloud e l’esperienza “single panel of glass” della Unified Security Platform™ di WatchGuard riducono drasticamente il sovraccarico IT e migliorano l’usabilità complessiva, riducendo i costi dell’infrastruttura.

I nuovi AP di WatchGuard forniscono tecnologia di nuova generazione per implementazioni a prova di futuro. Il lancio dei nuovi AP130, AP330 e AP430CR arriva mentre la disponibilità di dispositivi abilitati Wi-Fi 6 continua a crescere. Con il supporto per WPA3, il più alto livello di crittografia e la tecnologia Wi-Fi 6 all’avanguardia, questi nuovi AP sono perfetti per le piccole e medie imprese e le aziende distribuite che cercano la configurazione Wi-Fi più sicura.

Alcune delle caratteristiche chiave di Wi-Fi in WatchGuard Cloud includono:

Una piattaforma con molteplici applicazioni – Un’unica vera piattaforma cloud riduce la complessità della gestione di più servizi per i clienti. Ciò include la gestione semplificata, l’eliminazione dell’infrastruttura fisica o virtuale, l’accelerazione dell’onboarding, l’ottimizzazione della manutenzione e altro ancora.

Capacità multi-livello e multi-tenant – Gestione, configurazione e reportistica sulla connettività e le prestazioni Wi-Fi per ogni utente da un'unica piattaforma, con un'unica interfaccia.

Reportistica e visibilità – Ricca visibilità e reporting cruciale, come la copertura dell'intensità del segnale, il consumo della larghezza di banda per i client wireless, l'utilizzo degli access point e la distribuzione dei client per assicurare sempre una visione comprensiva dell'integrità dei dispositivi e del sistema.

Networking e Troubleshooting – Rilevamento guasti, anomalie e altri problemi di connettività.

Sicurezza – Standard di sicurezza Wi-Fi di livello enterprise, crittografia WPA3, frame di gestione protetti, autenticazione RADIUS, tunneling VPN sicuro e altro ancora.

Captive Portal – Fornito da un portale personalizzato per soddisfare le linee guida di branding delle aziende e interrompere l'accesso alla rete da parte dei dispositivi ospiti fino a quando gli utenti non accettano i termini e le condizioni per la connessione.

Integrazioni aggiuntive – Integrazioni migliori e più rapide con il portafoglio completo di prodotti WatchGuard. Disponibilità dell'API per i dati dei clienti come licenza, scadenza e inventario tramite WatchGuard Cloud, che consente l'integrazione con piattaforme di gestione di terze parti.

I nuovi access point Wi-Fi 6 – WatchGuard AP130, AP330 e AP430CR – includono gli ultimi standard di sicurezza Wi-Fi, con crittografia OWE e WPA3 su tutti gli apparati. La tecnologia Wi-Fi 6 di nuova generazione consente un aumento della velocità, delle prestazioni e della connettività riducendo la congestione e offrendo un’esperienza Wi-Fi più sicura per gli utenti della rete aziendale o remota. Semplificati anche gli aggiornamenti con l’implementazione zero-touch e la compatibilità con le versioni precedenti.