Epson annuncia una nuova gamma di stampanti che include due modelli da 44 pollici: SureColor SC-T7700D per i mercati tecnico/AEC e POS, e SureColor SC-P8500D per il mondo della produzione fotografica.

Entrambe sono progettate per gli utenti che cercano una stampante a doppio rotolo compatta ed elegante che offra i massimi livelli di sicurezza, oltre a produttività e a qualità delle immagini straordinarie. Non solo: con un profilo sottile e discreto, si adattano perfettamente alla maggior parte degli ambienti di lavoro; il fondo piatto consente di appoggiare saldamente le stampanti contro la parete, mentre la superficie superiore piana può essere utilizzata come banco e stazione di prova. SC-T7700D e SC-P8500D sono molto facili da utilizzare perché tutto è accessibile dalla parte anteriore (pannello di controllo, cestello retrattile e materiali di consumo), così da non doverle spostare dalla loro comoda posizione.

La produttività è ottimizzata grazie alla testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici e alle tecnologie Variable Sized Droplet e Nozzle Verification Technology. La nuova funzione di caricamento automatico semplificato dei rotoli, abbinata con lo scambio automatico dei supporti, facilita la loro gestione, mentre l’impilatore opzionale aggiunge una soluzione di finitura, impilando le stampe da un massimo di 2 rotoli interi.

Inoltre, un’ampia gamma di funzionalità IT e di sicurezza avanzate (comunicazioni sicure con autenticazione di rete, protezione dei dati e controllo degli accessi ai dispositivi) permette di proteggere i documenti riservati.

Grazie al supporto di Open Platform, le persone possono collaborare con i programmatori di software per personalizzare le soluzioni di stampa, nonché gestire e monitorare centralmente applicazioni come Cloud Solution PORT di Epson e strumenti software che consentono la gestione centralizzata delle minacce esterne, vantaggi che rendono queste stampanti ideali per le aziende che offrono servizi di stampa.

SureColor SC-T7700D: vantaggi e caratteristiche

La stampante SureColor SC-T7700D è stata progettata non solo per gli studi di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC) che realizzano progetti e disegni CAD dettagliati e precisi, ma anche per il mercato POS, ovvero per i rivenditori che devono produrre poster contraddistinti da colori capaci di riprodurre fedelmente i loghi. Il set di inchiostri Ultrachrome XD3 a 6 colori, che utilizza anche un nuovo rosso, conferisce un’estrema profondità di colore e linee nitide e ben definite. Inoltre, tra coloro che traggono vantaggio dalle funzionalità di sicurezza di alto livello rientrano le aziende del settore pubblico con lavoratori dislocati in diverse sedi.

Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato: “SureColor SC-T7700D offre una soluzione di stampa completamente integrata, con funzioni intelligenti e di produttività, oltre a un funzionamento semplice e conforme ai più elevati standard di sicurezza dei documenti”.

SureColor SC-P8500D: vantaggi e caratteristiche

Progettata per quelle realtà che producono alti volumi di poster e per le copisterie che offrono anche la stampa self-service di foto in grandi formati, la stampante SureColor SC-P8500D è dotata del set di inchiostri a 6 colori UltraChrome Pro6 che comprende nero opaco e nero foto, oltre a un nuovo inchiostro grigio per sfumature omogenee e sgranatura ridotta.

“I clienti di questo segmento – ha spiegato Renato Sangalli, Sales Manager Pro-Graphics di Epson Italia – hanno bisogno di bassi costi di gestione, velocità di produzione elevate e facilità di gestione delle stampanti. Grazie all’elevata qualità delle immagini e all’ingombro ridotto, SureColor SC-P8500D è la soluzione ideale”.

Le stampanti SC-T7700D e SC-P8500D saranno disponibili da settembre 2021.