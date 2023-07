I migliori giochi di blackjack online e come giocarli

Per quanto riguarda il blackjack, nella stragrande maggioranza dei casinò online si possono trovare decine di titoli diversi.

Di norma, le principali differenze tra le varianti del blackjack online sono la grafica, la velocità, i colori e altre caratteristiche simili.

Tuttavia, anche i più piccoli dettagli possono essere decisivi. Dopo tutto, ognuno vuole sentirsi a proprio agio e godersi il gioco al proprio ritmo. Pertanto, scegliete sempre il tavolo da blackjack più adatto a voi.

Per sapere quali sono i giochi di blackjack, assicuratevi di leggere questo articolo fino alla fine.

Blackjack Neo – Relax Gaming

Lo sviluppatore di giochi Relax Gaming pone sempre una forte enfasi sulla parte visiva delle sue uscite, che è chiaramente evidente in Blackjack Neo.

Una grafica piacevole e suoni dolci vi avvicinano al tavolo, dove potete piazzare fino a 3 scommesse alla volta.

Inoltre, il gioco funziona benissimo sia su computer che su dispositivi mobili, quindi potete provare Blackjack Neo anche in viaggio.

Il gioco presenta molte opzioni di scommessa e un minimo di dettagli ridondanti.

Classic Blackjack – Red Tiger

Volete sperimentare il blackjack classico e puro in un ambiente elegante e raffinato? Allora il Classic Blackjack del pluripremiato provider Red Tiger è una scelta eccellente.

Qui è possibile giocare con un massimo di 3 mani in un round e puntare da 1 credito a 5.000 crediti per ogni mano.

Red Tiger ha incluso anche dettagli di grande effetto, come una vera scarpa da gioco (dove vengono tenute le carte) e una pila di fiches sullo sfondo.

Le regole sono evidenziate sul tavolo, in modo da poter iniziare in un batter d’occhio!

Blackjack MH Single Deck – Play’n GO

Un altro gioco di blackjack online classico e facile da usare, questa volta dello sviluppatore Play’n GO, che spesso mette in risalto piccoli dettagli per creare la giusta atmosfera.

Nel corso di questo gioco, vi sentirete immediatamente come se foste in un vero casinò, dato che la maggior parte delle caratteristiche qui presenti creano una sensazione di terraferma.

Il Blackjack MH Single Deck presenta anche un paio di altri vantaggi: è possibile giocare tre mani indipendenti allo stesso tempo e ogni round utilizza un solo mazzo.

È quindi possibile utilizzare la probabilità matematica per regolare le proprie possibilità di vincita.

Pontoon – Betsoft Gaming

Volete provare l’emozionante gioco del pontone, così popolare in Australia?

Betsoft vi offre questa opportunità su un piatto d’argento, con il suo grande lancio in cui la grafica 3D e le piccole animazioni creano l’ambiente giusto fin dall’inizio.

Tutte le regole sono spiegate chiaramente e, con il giusto approccio, si possono vincere somme significative.

Free Chip Blackjack – Playtech

Si tratta di un blackjack classico con regole speciali che consentono di risparmiare nel lungo periodo.

Con il Free Chip Blackjack, potete raddoppiare gratuitamente la vostra puntata quando battete il 9, il 10 o l’11, e dividere gratuitamente le carte a coppie.

Si noti che si tratta di scommesse secondarie, per cui è necessario puntare su di esse prima dell’inizio del giro. Questo gioco di Playtech prevede anche diverse vincite speciali, tra cui il caso in cui il banco perda con un asso.

Le regole del blackjack online

Il blackjack non è un gioco complicato. Tuttavia, è necessario dedicare un po’ di tempo all’apprendimento delle sue regole. Questo vi aiuterà ad aumentare le vostre possibilità di vincita.

Il blackjack è una questione di punti. Ogni carta vale da 2 a 11 punti e il vostro compito è quello di avvicinarvi il più possibile al punteggio di 21 senza superarlo.

I turni si svolgono in due parti: dapprima i giocatori pescano le carte e raccolgono i punti finché uno non è soddisfatto della somma e sceglie di “stare”.

Poi tocca al croupier fare lo stesso. Infine, i punteggi vengono confrontati e la persona che si è avvicinata di più a 21 se ne andrà con i soldi. Facile, vero?

Il blackjack online può anche essere piuttosto imprevedibile. Può sembrare semplice accumulare carte man mano che i punti aumentano e ci si avvicina sempre più all’agognato punteggio, ma è altrettanto facile superare il 21 e perdere subito.

Quindi, se vi sedete su, ad esempio, 14 punti e tirate un dieci, vi ritroverete con un totale di 24 punti, perdendo la vostra scommessa a favore della casa.

Pertanto, a volte può essere intelligente fermarsi un po’ prima, nella speranza che il banco superi o raccolga meno punti di voi.