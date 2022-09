Nutanix aggiorna il programma Elevate

Nutanix, specialista nell’hybrid multi-cloud computing, annuncia le novità di Elevate, un programma globale per i partner progettato per ridefinire il percorso di coinvolgimento dei partner. Nutanix ha sviluppato il focus del programma Elevate per offrire un’esperienza migliore all’intero ecosistema di partner e ai clienti per l’intero ciclo di vita del cliente, pur rimanendo fedele alla struttura unificata del programma. Questo include un pacchetto di benefici ampliato per creare un continuum di profitti per i partner.

“Il settore IT sta affrontando un cambiamento nelle modalità con cui i clienti desiderano acquistare e consumare la tecnologia“, ha dichiarato Christian Alvarez, Senior Vice President Worldwide Channel Sales di Nutanix. “Con gli aggiornamenti al nostro programma Elevate, abbiamo risposto a molte delle esigenze dei nostri partner durante il ciclo di vita di ingaggio con i clienti, non solo vendendo loro le soluzioni tecnologiche, ma aiutandoli ad adottarle, utilizzarle, ampliarle e infine rinnovarle. Elevate ora supporta e premia i partner lungo l’intero percorso grazie a vantaggi e incentivi costruiti ad hoc“.

Lo scorso anno, Nutanix ha riorganizzato la sua strategia di go-to-market, i suoi programmi e i suoi strumenti per fornire ai partner un maggiore controllo, informazioni ed efficienza sui cicli di vendita. I nuovi aggiornamenti del programma Elevate per i partner includono: