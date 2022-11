Nutanix supporta il proprio ecosistema di partner in EMEA con una nuova offerta Cloud Bundles

Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, ha reso disponibile la nuova offerta Nutanix Cloud Bundles , basata sull’iniziativa di canale presentata per la prima volta nel 2020 e indirizzata al segmento delle piccole e medie imprese. Grazie alla disponibilità di una nuova generazione di bundle, i clienti avranno l’opportunità di accedere a Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) mentre i partner di canale disporranno di opzioni semplificate da integrare nelle loro proposte a valore e incrementare così le opportunità di business.

Recentemente, Nutanix ha annunciato di essere stata nominata, per il quarto anno consecutivo, Customers’ Choice nell’edizione 2022 del Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ relativamente al software HCI, risultato che conferma la leadership dell’azienda nel cloud computing e nelle tecnologie HCI (HyperConverged Infrastructure). Grazie all’abbinamento dell’iperconvergenza con un software intelligente, nascono soluzioni come Nutanix Cloud Infrastructure, che offre soluzioni flessibili in grado di sostituire le infrastrutture tradizionali, precedentemente costituite da server, reti storage e array storage separati.

“La nostra soluzione NCI è apprezzata perché semplifica gli ambienti IT con un modello software-defined basato su server. I nuovi Nutanix Cloud Bundles ampliano questo concetto e permettono alla nostra rete distributiva della regione EMEA di ordinare facilmente soluzioni per le infrastrutture cloud, gestione multicloud, storage unificato, database e servizi desktop. Per Nutanix il canale è molto importante e vogliamo offrire ai partner soluzioni innovative in cui integrare i propri servizi a valore aggiunto, permettendo così ai loro clienti di crescere in un mondo sempre più cloud“, ha commentato Adam Tarbox, Vice President of EMEA Channel Sales di Nutanix.

Le aziende fanno sempre più affidamento su ecosistemi tecnologici che permettono di innovare su larga scala. La nuova offerta Nutanix Cloud Bundles integra uno stack diversificato di soluzioni Nutanix per fornire ai partner di canale gli strumenti necessari per ottenere ritorni di business tangibili nell’ambito del cloud.

“Per i leader aziendali e tecnologici è estremamente impegnativo individuare l’ambiente cloud più adatto alla propria azienda. I partner di canale Nutanix hanno le competenze e l’esperienza in tutti i settori verticali per far sì che i risultati di business siano allineati con l’innovazione favorita dal cloud. La nostra nuova offerta Nutanix Cloud Bundles semplifica questo processo e fornisce un ambiente integrato, pur offrendo la flessibilità e la scalabilità di Nutanix Cloud Infrastructure”, ha aggiunto Tarbox.

La nuova offerta Nutanix Cloud Bundles per il mercato delle piccole e medie imprese è disponibile in tre versioni:

Starter Bundle : fornisce i componenti fondamentali di un ambiente iperconvergente grazie a NCI Starter, che fa convergere l’intero stack del data center, compresi elaborazione, storage, networking e virtualizzazione.

Pro Bundle: comprende NCI Pro e Nutanix Cloud Manager (NCM) Starter, entrambi su core. NCM copre i cloud privati Nutanix e VMware. NCM può anche essere adattato per creare un "cloud invisibile", consentendo agli sviluppatori di accedere a risorse multicloud ibride attraverso una piattaforma simile a un marketplace, controllando ciò che è visibile o adottando policy di governance sul consumo delle risorse.

Ultimate Bundle: comprende NCI Ultimate e NCM Starter. Offre prestazioni iperconvergenti su larga scala in un ambiente applicativo diversificato. Le soluzioni offrono prestazioni elevate e funzionalità SAN che le aziende utilizzano quotidianamente.

I tre bundle sono disponibili con supporto a livello di produzione. Tutte le offerte possono essere richieste con una capacità compresa tra 72 e 192 core. Ciò significa che, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i nuovi bundle non hanno una configurazione fissa, ma sono limitati solo dal numero minimo e massimo di core. È inoltre possibile aggiungere il bundle promozionale NUS Pro a una qualsiasi delle tre versioni. Tale bundle può essere fornito per una capacità compresa tra 5 e 10 TiB.

Tutte le offerte Nutanix Cloud Bundles esistenti sono valide fino alla fine di dicembre 2022, quando la transizione ai nuovi Cloud Bundles sarà completa. Per i clienti dei bundle precedenti, al momento del rinnovo, Nutanix offrirà i nuovi Cloud Bundles.

I partner Nutanix beneficiano dello stesso livello di supporto marketing che riceverebbero rivolgendosi al mercato enterprise. I nuovi partner interessati ai nuovi bundle devono prima registrarsi al Nutanix Partner Program.