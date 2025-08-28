PDU EL2PT: efficienza e automazione per il futuro dei data center

Close Menu
    Panduit, azienda attiva nelle soluzioni per la connettività e le infrastrutture elettriche e di rete, lancia a livello globale la nuova PDU EL2P. Questo nuovo prodotto rappresenta un’evoluzione nella distribuzione intelligente dell’alimentazione nei rack in ambito Data Center, offrendo prestazioni avanzate in termini di efficienza, affidabilità e automazione.

    Caratteristiche distintive della PDU EL2P

    Progettata per semplificare l’installazione, migliorare la sicurezza e ottimizzare la redditività degli ambienti Data Center, la PDU EL2P assicura una gestione dell’energia efficiente e automatizzata. Tra le sue innovazioni spiccano:

    · Presa cavo girevole a 360 gradi

    · Prese di colore acquamarina facilmente identificabili

    · Display touchscreen a rotazione automatica per una gestione intuitiva

    · Interfaccia web sicura e accesso Role-Based

    · Aggiornamenti firmware intelligenti con un solo tocco

    · Prese 4 in 1 e power bank Aqua

    Sicurezza e automazione avanzate

    La PDU EL2P integra funzionalità di sicurezza come l’autenticazione 802.1X e il provisioning sicuro zero-touch. L’automazione è ulteriormente facilitata grazie agli aggiornamenti firmware a cascata con un solo clic e all’interfaccia API Redfish per la gestione remota.

    Una soluzione su misura e orientata al futuro

    Come sottolinea Dipin Jain, Senior Product Manager di Panduit Power Solutions, questa PDU è pensata per adattarsi alle necessità specifiche di ogni infrastruttura: “È progettata per la crescita. È progettata per il futuro.”

    In contesti dove la velocità e l’affidabilità sono essenziali, la PDU EL2P garantisce controllo totale, semplicità operativa e massimi tempi di attività.

     

