Praim dà accesso ad Azure Virtual Desktop (AVD) e Windows 365 nei propri Thin Client con Agile4PC

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin Client, ha rinnovato la gamma dei prodotti Thin Client integrando nuove funzionalità che garantiscono un accesso diretto e ottimizzato a Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) e Windows 365 Cloud PC.

Il costante aumento di imprese di ogni dimensione che investono nel cloud e nelle moderne infrastrutture ibride, per offrire ai propri operatori un ambiente di lavoro desktop Windows sicuro, scalabile ed efficiente, ha spinto Microsoft a perfezionare l’offerta di servizi di (Virtual) Desktop as a Service in cloud, con importanti novità che consentono di diversificare l’approccio per soddisfare esigenze aziendali dagli obiettivi differenti e basate su capacità organizzative eterogenee.

Oggi, attraverso i servizi di Azure Virtual Desktop, quindi è possibile beneficiare di un servizio di Platform as a Service (PaaS) per dispiegare la propria infrastruttura VDI direttamente sul cloud Azure di Microsoft dove creare e rendere disponibili postazioni virtuali Windows 10, Windows 11 o applicazioni remote in streaming, integrabili anche con le tecnologie Citrix e VMware. Al contempo, è stato reso disponibile anche il servizio Windows 365, una soluzione di Software as a Service (SaaS) per fornire a ciascun utente, in modo sicuro e già pacchettizzato, postazioni Windows accessibili dal cloud già integrate e configurate con altri software della famiglia di applicazioni Microsoft.

A fronte di queste innovazioni, Praim ha deciso di mettere in campo nuove soluzioni per permettere un accesso smart ai servizi in cloud di Microsoft, che garantiscano la miglior integrazione possibile con AVD e Windows 365, sia in termini di prestazioni che di stabilità. A fronte delle limitazioni sperimentabili nelle soluzioni Linux-based adottate da altri player (a oggi non ancora standardizzate e in continuo adeguamento), Praim ha optato per l’integrazione del client nativo in ambiente Windows al fine di beneficiare delle ottimizzazioni di Microsoft e, al contempo, abilitare alla gestione automatizzata degli endpoint (workstation, laptop o Thin Client) con l’esperienza più fluida possibile.

Attraverso Praim Agile4PC e ThinMan è possibile importare le proprie connessioni ai desktop in cloud di Microsoft, gestirne la distribuzione e manutenzione su tutti i diversi endpoint e ottimizzare l’esperienza utente in sessione. Agile4PC è infatti la soluzione software Praim che consente la gestione centralizzata delle postazioni di lavoro Windows, nella piena compatibilità con le infrastrutture virtualizzate come Citrix, VMware, Microsoft, rendendole completamente sicure e controllabili centralmente dall’amministrazione IT, che sarà l’unica a poter monitorare, configurare o installare software, evitando qualsiasi manomissione, anche involontaria, dei PC. Con ThinMan di Praim invece l’automazione delle attività di gestione dei dispositivi aziendali diventa semplice e veloce, grazie a un’interfaccia che mette a portata di mano tutte le informazioni sugli endpoint e abilita rapidamente il personale IT alle diverse funzionalità di manutenzione, protezione, configurazione e assistenza. ThinMan consente anche di creare in pochi click postazioni di lavoro che offrono risorse diverse sulla base dell’utilizzatore, attraverso policy utente o di gruppo che possono prevedere anche diverse modalità di autenticazione a più fattori.

“Semplificare la gestione degli endpoint, con soluzioni che aiutano i responsabili IT delle aziende a risparmiare tempo, ridurre la complessità e aumentare la sicurezza, rimane la priorità di Praim – è il commento di Stefano Bonmassar, Chief Sales Officer di Praim – . L’integrazione di Microsoft AVD nella nostra linea di Thin Client Windows 10 IoT gestiti attraverso Praim Agile4PC, dimostra la continua attenzione di Praim nell’evoluzione delle proprie soluzioni e nel garantire i più recenti standard del mercato IT”.