Quando e perché richiedere una consulenza SEO

Come per ogni lavoro, anche nel web marketing c’è bisogno di affidarsi a persone competenti se si vogliono ottenere risultati concreti. Per quanto riguarda il marketing digitale esistono tantissime figure che si occupano di cose diverse, dal social media manager al digital advertising specialist. In base ai nostri obiettivi dobbiamo consultare la figura più adatta. Se vogliamo aumentare il traffico del nostro sito web e raggiungere nuovi clienti dobbiamo richiedere una consulenza SEO. In questo modo una persona esperta ci seguirà passo passo e creerà una strategia adatta alla nostra attività.

Nel campo del digital marketing la figura del consulente è davvero importante perché è in grado di implementare una strategia: senza di questa è praticamente impossibile raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Solitamente chi chiede una consulenza SEO vuole arrivare in cima alla SERP di Google e aumentare le visite nel sito o nell’e-commerce. Ma quand’è il momento migliore per chiedere aiuto e perché sfruttare proprio la SEO?

I vantaggi di un’ottima strategia SEO

Una strategia SEO andrebbe implementata ancora prima di realizzare un sito, quando le pagine non sono ancora state indicizzate nel motore di ricerca, in modo da creare un’alberatura ad hoc. Si può agire però anche quando il sito è già stato creato, ci vorrà solo un po’ più di tempo: iniziare il lavoro ancora prima che il sito esista può rendere tutto più facile, fluido e si ottiene una maggiore pulizia a livello di codice. Molte persone però pensano alla SEO solo dopo aver fatto il sito. In questi casi bisognerà fare una vera e propria ristrutturazione, ottimizzando il menù e i testi in base a determinate parole chiave. La SEO può essere utile per tantissimi motivi, non solo per raggiungere la prima pagina di Google: vediamo i più importanti.

Avere un sito o un e-commerce ottimizzato

L’ottimizzazione di un sito non è vantaggiosa solo per il posizionamento ma anche per rendere la navigazione fruibile e veloce. Questa infatti comprende non solo i testi ma anche la struttura, la grafica, la compressione delle foto e dei video. L’obiettivo è quello di offrire al visitatore un’ottima esperienza utente: deve trovare ciò che cerca in pochi click, le pagine devono essere veloci e chiare, i contenuti dovranno essere di qualità. Quando si parla di ottimizzazione ci si riferisce sia al desktop che al mobile. Molti siti non scorrono bene su dispositivi come smartphone e tablet ma solo da computer, questo può indurre le persone a chiudere la pagina velocemente e a cercare un competitor.

Analizzare i competitor per fare la differenza

Una consulenza SEO ci aiuta ad analizzare il mercato in cui vogliamo espanderci e a capire quali sono i competitor. Vedere come si comportano gli altri può essere molto utile per capire come posizionarsi nel web. Dato che la competizione è molto alta, bisogna riuscire a fare la differenza offrendo agli utenti qualcosa che un’altra azienda simile alla nostra non ha. Non è facile, anzi, c’è bisogno di un lavoro accurato di brand identity, ma alle volte basta sapere quali sono le lacune dei competitor per poter garantire un servizio migliore. Grazie ad una keyword research, si potrà capire quali sono le keyword per cui sono posizionati i concorrenti e adottare una strategia ben mirata.

Utilizzare una strategia efficace

Quando non c’è una strategia di fondo, il lavoro che viene fatto del web rimane casuale e senza scopo. Avere un piano ben preciso ci può aiutare a capire se stiamo agendo nel modo giusto, analizzando i dati attraverso un report. Il tipo di strategia può variare in base al tipo di attività, agli obiettivi e ai competitor, quindi è importante che sia personalizzata sulla base del cliente. Si tratta di un lavoro complesso e dettagliato che solo uno specialista del settore può mettere in atto nel modo corretto, mostrandoci di volta in volta tutti i progressi e le eventuali problematiche. Senza avere dei dati precisi non è possibile mettere in atto una strategia perché non potremo analizzare i progressi o i problemi che possono insorgere, intervenendo tempestivamente.

Aumentare le vendite di uno shop online

Posizionare un e-commerce nella prima pagina del motore di ricerca per una determinata keyword può aiutarci ad incrementare le vendite. Questo perché le persone tendono a cliccare sempre nei primi risultati di ricerca, ritenendoli più affidabili e sicuri. Se si vuole vendere online non basta essere presenti sui social media o fare delle sponsorizzazioni, è necessario fare un lavoro SEO dettagliato. Ovviamente per riuscire a vendere online non basta solo questo. Il sito deve essere: professionale, con un’assistenza clienti veloce, l’esperienza utente chiara e intuitiva. Sono diversi gli aspetti che bisogna curare in un e-commerce per poter fare la differenza in rete.

Avere più autorevolezza

Come abbiamo anticipato, essere in prima pagina su Google è importante perché gli utenti danno più fiducia ai siti che si posizionano tra i primi risultati. Un lavoro SEO è utile anche per aumentare l’autorevolezza: chi apre il nostro sito è sicuro di poter trovare informazioni utili, vere e attendibili. Per fare in modo che ciò accada bisogna lavorare sui contenuti, che dovranno essere chiari e ben strutturati. Oltre ad organizzare in modo accurato le pagine del sito, l’ideale è creare un blog informativo. Deve esserci un lavoro di copywriting accurato, in cui gli articoli vengono scritti analizzando le query degli utenti e dando loro le risposte che cercano. L’autorevolezza aumenta anche lavorando sulla grafica del sito e su tutto ciò che è collegato ad esso, come i social media o la pagina My Business.