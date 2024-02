Rosenberger Fiber Optic debutterà a OFC 2024

C’è grande fermento per la Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) di San Diego, che vedrà il debutto di Rosenberger Fiber Optic, grande player dell’industria mondiale delle fibre ottiche, parte del Gruppo Rosenberger.

Dal 26 al 28 marzo 2024, lo stand di Rosenberger fungerà da palcoscenico collaborativo, mettendo in evidenza le capacità innovative di tutte le aziende del Gruppo che operano a livello mondiale nel settore delle fibre ottiche.

“In qualità di full-service provider, Rosenberger Fiber Optic offre competenze approfondite e supporto dedicato nella pianificazione, implementazione e manutenzione delle infrastrutture di rete dei clienti. Ogni azienda del Gruppo risponde alle esigenze specifiche dei mercati locali, contribuendo al contempo alla forza collettiva. Con questo approccio unificato, l’azienda si afferma come partner globale per i prodotti, le soluzioni e i servizi basati sulla fibra, garantendo una collaborazione perfetta che soddisfa le aspettative dei clienti di tutto il mondo“, afferma Thomas Schmidt, CEO di Rosenberger OSI.

Rosenberger: soluzioni complete per applicazioni ad alte prestazioni

I provider di cloud, hyperscale, colocation e data center aziendali devono affrontare la sfida di offrire sempre tecnologia e scalabilità all’avanguardia, garantendo al contempo la conformità agli standard. Rosenberger risponde a queste sfide con servizi affidabili, qualità costante e soluzioni ad alte prestazioni e ad alta densità, che vanno dalle soluzioni infrastrutturali alle connessioni ai data center per l’intero collegamento dati e ai cabinet di distribuzione.

Il rapido aumento della domanda di trasmissione dati ad alta velocità nelle reti mobili globali sottolinea l’importanza di scegliere i prodotti e le soluzioni di connettività giusti. Rosenberger si impegna a realizzare soluzioni FTTA e FTTH all’avanguardia attraverso l’innovazione e lo sviluppo continuo dei prodotti, garantendo prestazioni di rete ottimali e mantenendo relazioni a lungo termine con i clienti.

Rosenberger offre tecnologia all’avanguardia, progettata per affrontare le sfide più difficili negli ambienti più impegnativi. Le soluzioni dell’azienda assicurano robustezza, garantendo la massima affidabilità anche nelle condizioni più difficili nella produzione di materie prime, nell’industria, nella radiodiffusione o nel settore aerospaziale.

Definire i parametri di riferimento con l’innovazione

Con il continuo sviluppo del suo vasto portafoglio di prodotti in fibra ottica, Rosenberger Fiber Optic copre tutte le aree di applicazione e definisce gli standard con tecnologie avveniristiche e un vasto know-how per fornire prodotti innovativi e a prova di futuro. All’OFC, l’azienda presenterà per la prima volta una soluzione di cablaggio altamente innovativa, che comprende i connettori VSFF (Very Small Form Factor).

I nuovi connettori Tiny Duplex Ceramic Ferrule Push-Pull, che supportano i ricetrasmettitori OSFP e QSFP-DD di ultima generazione (400/800G, 1,6TB e oltre), sono ideali per le architetture spine-leaf e consentono il breakout diretto delle porte duplex verso le interfacce dei ricetrasmettitori e dei patch panel.

Forza Comune, Soluzioni Rosenberger a Livello Globale

Rosenberger Fiber Optic fornisce un supporto personalizzato ai data center, all’industria e al mercato delle telecomunicazioni per migliorare la resilienza, l’efficienza e la scalabilità delle infrastrutture di rete e prepararle alle sfide future.

In qualità di produttore globale di soluzioni in fibra ottica, Rosenberger ha da tempo riconosciuto l’importanza dello sviluppo continuo delle reti in fibra ottica e realizza i migliori componenti per soluzioni su misura, in linea con le più recenti tecnologie di mercato e con le esigenze dei clienti, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura avanzata che faciliti l’implementazione di nuove applicazioni minimizzando l’aumento dei costi.

La conferenza e l’esposizione OFC

OFC, il principale evento globale per i professionisti delle comunicazioni ottiche e delle reti, attira partecipanti da tutto il mondo per una conferenza e una esposizione che presenta gli ultimi progressi del settore e le tecnologie emergenti. Nel 2024, l’OFC prevede di accogliere oltre 13.000 partecipanti da 74 Paesi, 87 organi di stampa e più di 573 aziende espositrici nei suoi padiglioni. Questo evento globale si propone come piattaforma per il lancio di start-up e per la definizione di ciò che avverrà in futuro da parte dei leader del settore. Gli organizzatori dell’evento offrono una serie interessante di programmi ed eventi che coprono l’intero ecosistema, con particolare attenzione all’inclusività.