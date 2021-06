Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, ha concluso un progetto di cablaggio in collaborazione con Modul’Data Center (filiale di IP Energy), nel più grande centro privato di ricerca sull’intelligenza artificiale in Francia, NAVER LABS Europe, situato nella regione di Grenoble. Questa nuova infrastruttura offre prestazioni migliori e maggiori possibilità di evoluzione

NAVER LABS Europe è di proprietà della società coreana NAVER, il principale portale Internet coreano (75% del mercato della “ricerca”) e leader nell’e-commerce, fintech, cloud e servizi digitali. Durante i lavori di ristrutturazione degli edifici del centro, acquistati nel 2018, è emerso che le fibre che attraversavano gli edifici erano definitivamente obsolete. A seguito di un breve processo di selezione, l’azienda ha quindi scelto Rosenberger OSI e Modul’Data Center per la modernizzazione della sua infrastruttura in fibra ottica.

Priorità su protezione, prestazioni e scalabilità

Dopo l’installazione delle canalizzazioni, Rosenberger OSI e il partner installatore Modul’Data Center sono stati in grado di definire un’offerta su misura progettata secondo le aspettative e le esigenze di NAVER LABS Europe. I criteri di selezione dei prodotti dovevano tenere conto della protezione, offrire le migliori prestazioni e scalabilità possibili. Inoltre la soluzione doveva proporre un prezzo interessante.

La tecnologia MPO è stata quindi consigliata per questo progetto: grazie ai connettori multifibra, offre le condizioni ideali per la realizzazione di reti dati ad alte prestazioni al fine di ottenere una maggiore larghezza di banda e soddisfare le successive potenziali esigenze. Questa tecnologia rende anche la scalabilità e la migrazione a operazioni di rete 40/100 Gigabit Ethernet più semplici ed efficienti con connettori certificati ufficialmente per queste velocità.

Installazione di PreCONNECT SMAP-G2 HD e delle fibre OM4

I team tecnici hanno collegato i diversi edifici con fibre pre-connettorizzate MPO multimode (OM4) (collegamenti da 50 a 150 m). Questi trunk sono stati collegati a cassette ad alta densità (HD) e sono stati integrati nei cassetti PreCONNECT SMAP-G2 HD di Rosenberger OSI, un sistema di pannelli da 19 pollici altamente modulare e che utilizza poca plastica per il cablaggio nei data center ed altri edifici.

Con una densità fino a 72 porte LC Duplex o MTP per unità di altezza, il pannello anteriore è massimizzato. I pannelli frontali parziali (FAP) e i moduli MTP possono essere montati facilmente senza alcun attrezzo e fissati con clip. Le interfacce quadrate PreCONNECT® consentono inoltre di fissare i cavi trunk, anche qui senza dover ricorrere ad attrezzi.

A seconda dell’uso e del montaggio, sono disponibili numerose soluzioni di pannelli posteriori per l’ingresso e il fissaggio dei cavi. I pannelli possono essere regolati in profondità utilizzando le guide di montaggio da 19″ e possono quindi essere adattati a diversi layout di rack.

Installazione completata e velocemente operativa

Nonostante un ambiente classificato come cantiere ed edifici ormai superati senza le adeguate strutture per le soluzioni tecnologiche e che hanno generato un po’ più di complessità durante la costruzione, gli interventi si sono svolti in due tempi e sono durati un mese, con la supervisione giorno per giorno da parte di Rosenberger OSI delle squadre tecniche di Modul’ Data Center (società affiliata di IP Energy) per l’attivazione del cantiere e i test ottici, effettuati con successo.

La nuova attrezzatura in fibra del centro di ricerca è ora pienamente operativa.