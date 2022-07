Piattaforme di e-learning: un business in crescita

La formazione oggi è al centro della vita aziendale: il rapido cambiamento che stiamo sperimentando, trainato dall’emergenza sanitaria legata a Covid-19 e all’avvio di sempre più numerosi processi di digitalizzazione, richiede un personale perfettamente skillato e capace di rinnovare le proprie competenze in base alle richieste del mercato. A partire da questa premessa, l’e-learning (apprendimento digitale) registra una crescita continua già da un decennio ma i numeri dell’adozione di piattaforme di e-learning negli ultimi anni hanno subito un’ulteriore accelerazione, soprattutto per quanto riguarda i settori della formazione aziendale e professionale.

Piattaforme di e-learning: la formazione online oggi è la preferita dalle aziende

A dimostrazione del fatto che la formazione online è sempre più centrale, ad esempio, il Ministro dello Sviluppo Economico col Decreto Aiuti nell’ambito del piano transizione 4.0 prevede un bonus formazione che comprende anche le attività formative svolte in modalità e-learning. Orientarsi però nel mondo della formazione online non è così semplice per le nostre piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano e che pertanto necessitano di un fornitore affidabile e di supporto a 365 gradi.

Parlando invece di numeri concreti, il Politecnico di Milano ha evidenziato nel suo Osservatorio EdTech relativo al 2021 come il 47% del budget delle aziende italiane è oggi riservato alla formazione in soluzioni innovative. Il fattore più critico individuato è quello dei costi per il 42% del campione ma, nonostante questo, i vantaggi della formazione digitale stanno convincendo sempre più aziende a dotarsi di apposite piattaforme di e-learning per la formazione del proprio personale.

Nella ricerca del Politecnico tra i principali vantaggi dell’e-learning emergono: la possibilità di formarsi dove e quando si vuole (per l’83%), e i costi più bassi rispetto alla formazione tradizionale in aula, accompagnati da una maggiore qualità dell’offerta formativa.

Piattaforme di e-learning: una definizione

Non esiste ancora una univocità per la definizione di cosa sia una piattaforma di e-learning ma per i tecnici e gli addetti ai lavori di solito si fa riferimento ad un LMS (Learning Management System) cioè un software per la gestione della formazione aziendale.

L’adozione di questo tipo di tecnologia consente di formare i dipendenti ovunque si trovino, direttamente dal proprio computer di lavoro o smartphone in azienda o a casa, evitando inutili e costose trasferte. Il punto di forza di un LMS è la capacità di automatizzare le parti più noiose e ripetitive di un corso di formazione, come la valutazione, l’elaborazione delle statistiche e la generazione di report.

Tra le funzionalità di base di un LMS troviamo la possibilità di accedere a contenuti online su diversi dispositivi e di assegnare i corsi agli studenti monitorando i loro progressi; la possibilità di valutare le conoscenze e le competenze acquisite con quiz e la possibilità per gli studenti di interagire con i formatori tramite videoconferenza, forum e gruppi. Ovviamente alla fine del percorso di formazione verrà rilasciato un certificato.

Come orientarsi nel mondo delle piattaforme di e-learning

Le piattaforme di e-learning sono particolarmente utili alle piccole e medie aziende che necessitano di una piattaforma unica per portare avanti le attività di formazione. Tuttavia orientarsi nel mondo dei fornitori di questo tipo di tecnologia senza un aiuto esterno può essere più difficile di ciò che si creda: QUI potete trovare delle utili formazioni per una visione preliminare del mondo degli LMS con i riferimenti alle migliori piattaforme presenti sul mercato.