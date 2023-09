S410 Next-Gen: il notebook semi-rugged di Getac dal design sostenibile

Getac ha annunciato oggi il lancio del notebook semi-rugged S410, che offre potenti prestazioni di elaborazione e grafica in un nuovo design sostenibile, senza compromettere l’affidabilità rugged. Il risultato è un dispositivo incredibilmente versatile, disponibile a Dicembre 2023, che migliora l’efficienza sul campo e al tempo stesso, garantisce la tranquillità degli utenti che lavorano in ambienti di lavoro in cui possono spesso verificarsi urti, colpi e cadute accidentali.

Eccezionale potenza di elaborazione

S410 di nuova generazione è il primo dispositivo Getac dotato di serie del processore Intel CoreTM i5/i7 di 13a generazione, che offre agli utenti notevoli prestazioni di calcolo e una rapida reattività. La grafica integrata Intel Iris Xe assicura una ricca esperienza visiva, mentre il GPS dedicato opzionale offre una precisione di localizzazione notevolmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti. Per quanto riguarda la connettività, S410 di nuova generazione, include Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 come standard, 4G LTE e/o 5G Sub-6 con GPS integrato opzionali, per mantenere gli utenti connessi anche in luoghi remoti.

Altamente configurabile per diversi scenari d’uso

Diversi clienti di Getac hanno esigenze molto specifiche quando si tratta di tecnologia, ed è per questo che S410 di nuova generazione è completamente configurabile così da soddisfare diversi scenari utente. Ciò include fino a tre batterie hot swap, per coloro che necessitano di un’eccezionale durata della batteria tra una carica e l’altra, oltre a numerose opzioni di media bay, dal controller grafico NVIDIA GeForce GTX 1650, al lettore barcode 1D/2D, dal lettore DVD o Blu-ray, fino a un secondo storage SSD o una batteria supplementare2. Un’ampia gamma di accessori compatibili e di opzioni di trasporto/docking station sicure, migliorano notevolmente la funzionalità, così da raggiungere livelli di produttività ancora più elevati sul campo.

Nuovo design sostenibile, stessa affidabilità rugged

S410 di nuova generazione è il dispositivo più eco-friendly che Getac abbia mai prodotto finora, con oltre il 24% dello chassis costituito con materiali PCR (riciclati post-consumo). Questo nuovo approccio progettuale riduce le emissioni di carbonio e i rifiuti elettronici durante il processo di produzione, contribuendo così a promuovere un futuro più responsabile nei confronti dell’ambiente.

Nonostante il cambio di progettazione dello chassis, la robustezza e la qualità strutturale del notebook S410 rimangono affidabili senza compromessi. Proprio come il suo riconosciuto predecessore, S410 di nuova generazione è certificato MIL-STD-810H e IP53, resiste a vibrazioni e cadute fino a 0,9 m ed è protetto contro eventuali danni accidentali in ambienti impegnativi e sfidanti.

Display di qualità superiore e protezione avanzata

La funzionalità è il cuore della nuova generazione di S410. Il suo eccezionale display da 14″ con tecnologia Getac per la lettura sotto la luce del sole garantisce un’eccellente visibilità (1.000 nit) sia in ambienti interni che esterni, mentre le modalità multi-touch supportano diversi casi d’uso, consentendo di completare le attività in modo rapido ed efficiente.

Le funzioni di sicurezza avanzate aiutano a proteggere i dati sensibili dell’utente. Queste includono TPM2.0 e tecnologia Intel vPro, storage SSD PCIe NVMe sostituibile dall’utente e una serie di opzioni di autenticazione multi factor come la webcam Windows Hello, HF RFID reader, smart card reader e il lettore di impronte digitali.

“S410 di nuova generazione è un dispositivo potente, ma versatile, che eccelle in numerosi scenari di settore e ambienti di lavoro aziendali”, ha dichiarato James Hwang, President of Getac Technology Corporation “Non solo offre prestazioni di elaborazione eccezionali, ma il suo nuovo chassis eco-friendly rispecchia la filosofia di Getac per un design sostenibile, che promuove e sostiene un mondo migliore, dove tutti possono prosperare “.

