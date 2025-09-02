Scanner piani: Epson lancia WorkForce DS-1730 e DS-1760WN

Epson, specialista mondiale nella tecnologia di stampa e scansione, annuncia WorkForce DS-1730 e DS-1760WN: due nuovi scanner piani progettati specificamente per tutte quelle realtà attente ai costi e rappresentano una soluzione di scansione affidabile e di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) e dei piccoli uffici pubblici.

Disponibili da settembre, gli scanner piani Workforce DS-1730 e DS-1760WN possiedono vari miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, tra cui l’opzione di scansione fronte/retro, velocità di scansione più elevate e un design elegante e compatto, per fornire prestazioni straordinarie e un’eccezionale qualità delle immagini a un prezzo competitivo.

Caratteristiche degli scanner piani WorkForce DS-1730 e DS-1760WN

Scansione piana fronte/retro : ideali per la gestione di documenti fragili o non standard, questi scanner piani possiedono opzioni sia per l’alimentazione automatica dei documenti (ADF) sia per la scansione piana, inclusa l’opzione fronte/retro, garantendo versatilità per vari tipi di documenti.

: ideali per la gestione di documenti fragili o non standard, questi scanner piani possiedono opzioni sia per l’alimentazione automatica dei documenti (ADF) sia per la scansione piana, inclusa l’opzione fronte/retro, garantendo versatilità per vari tipi di documenti. Elevata qualità dell’immagine : con una risoluzione di scansione fino a 1200 dpi dal piano e 600 dpi dall’alimentatore automatico di documenti, è possibile ottenere immagini di alta qualità che catturano i dettagli più complessi e producono risultati professionali.

: con una risoluzione di scansione fino a 1200 dpi dal piano e 600 dpi dall’alimentatore automatico di documenti, è possibile ottenere immagini di alta qualità che catturano i dettagli più complessi e producono risultati professionali. Connettività di rete integrata : il modello DS-1760WN include funzionalità Wi-Fi e LAN che consentono a più utenti di accedere allo scanner dalle loro postazioni di lavoro, migliorando produttività e convenienza.

: il modello DS-1760WN include funzionalità Wi-Fi e LAN che consentono a più utenti di accedere allo scanner dalle loro postazioni di lavoro, migliorando produttività e convenienza. Interfaccia intuitiva : DS-1760WN è dotato di un intuitivo pannello LCD a sfioramento che può essere utilizzato con facilità direttamente dallo scanner, senza la necessità di un PC, semplificando il flusso di lavoro.

: DS-1760WN è dotato di un intuitivo pannello LCD a sfioramento che può essere utilizzato con facilità direttamente dallo scanner, senza la necessità di un PC, semplificando il flusso di lavoro. Design sostenibile: entrambi i modelli vantano consumi energetici inferiori rispetto ai modelli precedenti, in linea con l’impegno di Epson per una sempre maggiore sostenibilità ambientale.

Dichiarazioni

“Con gli scanner piani DS-1730 e DS-1760WN”, ha dichiarato Renato Salvò, Business Manager Home&Office di Epson Italia, “il nostro obiettivo è continuare a essere il marchio preferito dalle piccole e medie imprese che richiedono soluzioni di scansione piana affidabili, senza compromessi in termini di qualità o budget. Abbiamo progettato questi modelli per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, tenendo conto anche del nostro impegno volto a sviluppare prodotti più sostenibili con consumi energetici ridotti“.