Schneider Electric sceglie ancora le soluzioni Manhattan Associates

Per rimanere competitivi sul mercato e innovarsi sempre di più, è fondamentale stringere le giuste partnership e adottare le giuste tecnologie.

Manhattan Associates annuncia che Schneider Electric, azienda leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione industriale, ha scelto Manhattan Active Warehouse Management e Manhattan Active Transportation Management per potenziare la propria rete globale di distribuzione e trasporto, con il fine di ampliare strategicamente la propria trasformazione aziendale.

Manhattan Active Supply Chain (la soluzione che unisce Manhattan Active WM e Manhattan Active TM) verrà implementato in oltre 20 centri di distribuzione e Schneider Electric prevede di distribuire Manhattan Active TM in oltre 200 centri operativi. Unificare il magazzino e il sistema di trasporto attraverso Manhattan Active Supply Chain garantirà all’azienda il massimo delle prestazioni a livello di stock, efficienza operativa e agilità della forza lavoro.

Stuart Michael Whiting, Senior Vice President, GSC Logistics and Planning di Schneider Electric, ha commentato: “Dopo 12 anni in cui abbiamo utilizzato con successo il WMS di Manhattan Associates, abbiamo deciso di passare a Manhattan Active Warehouse Management e di ampliarlo con Manhattan Active Transportation Management. Utilizzare queste due soluzioni cloud-native costituisce per noi un significativo progresso per la gestione della nostra supply chain, oltre che un altro entusiasmante traguardo nel percorso di trasformazione dell’intera azienda”.

Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates, ha aggiunto: “Nell’ultimo decennio, Manhattan Associates si è confermata un partner WMS affidabile e competente per Schneider Electric. L’aggiornamento della nostra soluzione unificata per la supply chain consentirà di avere un controllo centralizzato su distribuzione, trasporto, manodopera e automazione, oltre che di ottenere significativi guadagni in termini di efficienza, produttività e agilità.”

“Questa soluzione unificata per la supply chain ci aiuterà a ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione in entrata e in uscita, e ci darà livelli di visibilità e controllo senza precedenti su tutta la nostra rete di centri di distribuzione e operazioni di trasporto a livello globale”, ha concluso Stuart Michael Whiting.