SentinelOne espande l’ecosistema dei partner con nuove integrazioni di Network Detection and Response

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, annuncia la disponibilità di nuove integrazioni di Network Detection and Response (NDR) con Arista, Fidelis Cybersecurity e Vectra dal marketplace SentinelOne Singularity. L’ecosistema in crescita offre visibilità unificata, protezione, automazione e risposta, coprendo l’intera superficie d’attacco delle aziende.

“Le capacità dell’XDR di SentinelOne insieme ai partner leader in ambito NDR, offrono un approccio completo alla cybersecurity. La potenza della nostra piattaforma autonoma aumenta le capacità delle soluzioni NDR nel prevenire, rilevare e rispondere in tempo reale alle minacce dirette alla rete”, sottolinea Ruby Sharma, Head of Technology Partner Ecosystem at SentinelOne. “L’impegno è di sviluppare soluzioni tecnologiche congiunte con i partner che producano risultati di cybersecurity di qualità per i nostri clienti”.

Awake Security, la divisione di Arista Networks specializzata in NDR security, Fidelis Cybersecurity e Vectra AI si uniscono all’ecosistema SentinelOne per integrare la Piattaforma XDR Singularity con funzionalità di detection and response (NDR):

Awake Security – la soluzione congiunta offre rilevamento completo delle minacce, reazione rapida ed effettiva, contenimento degli endpoint e capacità di analisi scientifica. Mentre Arista collega le attività di rete correlate in una mappa di attacco più ampia, SentinelOne fornisce un quadro contestuale, arricchendo le informazioni a disposizione con quelle ricavate dalla gestione degli endpoint, quali nome del dispositivo, ultimo utente registrato, dettagli del sistema operativo e altre caratteristiche degli endpoint.

Fidelis Cybersecurity – la soluzione congiunta aiuta le organizzazioni a trovare e isolare velocemente minacce e attaccanti, a indagare e a dare la priorità ai diversi rischi, bloccando efficacemente gli attacchi in corso. Inoltre, la soluzione fornisce una visione completa del contesto informatico con visibilità unificata, rilevamento, frode, indagine e risposta su endpoint, gestiti o meno, rete, email e ambienti cloud.

Vectra AI si integra con SentinelOne per offrire visibilità completa, rilevamento, prioritizzazione e capacità di risposta per host, workload e identità su cloud, reti ed endpoint che fungono da vettori di attacco. La soluzione congiunta fornisce un set di servizi ben integrato e costruito su automazione e informazioni utili per fermare gli attacchi, ridurre i movimenti laterali degli attaccanti e il tempo di permanenza.

“I clienti cercano le migliori soluzioni integrate e noi siamo felici di essere partner di SentinelOne”, evidenzia Rajdeep Wadhwa, Head of Product Management di Awake Security, la divisione specializzata in NDR security di Arista Networks. “Questa integrazione tra i leader delle soluzioni di EDR AI-driven e NDR può aiutare a sviluppare la vera eXtended Detection and Response (XDR) experience di cui i nostri clienti hanno bisogno, riducendo i costi delle attività legate alla sicurezza e abbassando i rischi di subire attacchi”.

“Il modo migliore per combattere i moderni cyber criminali è chiudere le falle di visibilità e aumentare gli insight, che aiutano i team di sicurezza a trovare e neutralizzare più velocemente le minacce”, puntualizza Jerry Mancini, Chief Operating Officer di Fidelis Cybersecurity. “Questa partnership con SentinelOne aiuterà i nostri clienti ad adottare un approccio proattivo alla difesa informatica, ridurrà i rischi e i costi e fermerà gli attaccanti prima che le loro azioni possano avere un impatto sulle operazioni di business”.

“La combinazione di SentinelOne e Vectra permette ai clienti di ottenere una completa visibilità dei loro ambienti, dal cloud alle infrastrutture fisiche, consentendo loro di focalizzarsi sulle minacce più complesse”, precisa Michael Porat, SVP, Corporate and Business Development di Vectra AI. “La visibilità dettagliata, combinata con le rilevazioni comportamentali di attacchi ad alta attendibilità, aiuta a fermare i criminali prima che possano causare danni e rafforza in misura significativa la postura di sicurezza dei clienti”.

L’ecosistema Singularity di SentinelOne si sta rapidamente espandendo con soluzioni di threat intelligence, SIEM, CASB, sandboxing e workflow automation. Le integrazioni sono disponibili con automazione no-code, fornendo una difesa completa e collaborativa, operazioni e workflow semplificati e capacità di risposta unificate tra i sistemi.