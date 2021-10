Nomina strategica per il canale di Nutanix

Nutanix ha annunciato la nomina di Adam Tarbox a Vice Presidente delle vendite di canale per l’area EMEA. Si tratta di una promozione che dimostra il continuo investimento di Nutanix nel canale con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dell’azienda e supportare partner e clienti nel loro viaggio verso il multicloud ibrido.

Nel suo nuovo ruolo Tarbox guiderà e supervisionerà tutti i canali e le relative attività in tutti i Paesi europei, in Medio Oriente e in Africa, e attingerà alla sua vasta esperienza nel settore per sostenere strategicamente l’espansione di Nutanix nell’area EMEA. Assumendo la responsabilità generale delle strategie di go-to-market di Nutanix con rivenditori, distributori, OEM, integratori di sistemi e partner tecnologici in questa regione, avrà un ruolo fondamentale nello stimolare una crescita continua e il successo del già invidiabile ecosistema di partner di canale e Alliance dell’azienda.

Commentando la sua nomina, lo stesso Adam Tarbox ha affermato: «I partner sono e continueranno a essere parte integrante del nostro successo, e nel mio ruolo sono supportato dalla passione e dall’impegno del team di canale di Nutanix. Il mio obiettivo è quello di ascoltare i nostri partner, imparare da loro e supportarli affinché possano continuare a operare con successo, fornire soluzioni all’avanguardia per la trasformazione digitale e un’esperienza ‘digital first’ ai clienti. Non vedo l’ora di sviluppare ulteriormente le nostre profonde relazioni con i partner per stimolare la crescita reciproca».

Prima del suo nuovo ruolo, Adam ricopriva la carica di direttore della divisione Global System Integrator (GSI) per la regione EMEA, dove era responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione di una strategia di alleanze regionali per i partner GSI di Nutanix. Adam ha guidato con successo un team distribuito in tutta la regione EMEA focalizzato sulla guida delle attività di go-to-market con i GSI per offerte congiunte sia per mercati orizzontali che verticali di settore.

Per Christian Alvarez, Senior Vice President, Worldwide Channels: «Nutanix continua il suo percorso di transizione verso un modello di business che prevede licenze in modalità subscription nonché a investire nel canale mantenendo i migliori e più brillanti talenti del settore. Adam vanta una comprovata esperienza nella gestione del cambiamento e nell’implementazione di strategie di successo volte alla crescita. Sfruttando le capacità strategiche e l’esperienza di Adam, permettiamo ai nostri partner attuali e futuri di trarre il massimo vantaggio dal nostro portafoglio di soluzioni altamente innovative. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Adam per rendere la nostra visione una realtà anche per i partner: aiutarli a sviluppare la loro attività offrendogli libertà di scelta per creare un reale ambiente multicloud ibrido. Il canale sta migrando verso il cloud e Nutanix è una delle poche aziende multi-cloud e multi-prodotto in grado di indicare la strada da percorrere. Adam è la persona più adatta a farlo, supportando sia i nostri partner sia i clienti nel loro processo di transizione verso il multicloud ibrido».