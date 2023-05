EFA Automazione diventa distributore delle soluzioni di cybersecurity di Stormshield

EFA Automazione, azienda del gruppo Relatech, da sempre impegnata nella promozione di tecnologie innovative per l’automazione dei processi produttivi e per la comunicazione industriale, e Stormshield, produttore europeo di soluzioni per la cybersecurity e azienda del gruppo Airbus, sono liete di annunciare la stipula in data odierna di un contratto di distribuzione che prevede la commercializzazione dell’intero portafoglio prodotti Stormshield sul territorio italiano. In virtù dell’accordo di distribuzione EFA Automazione SpA proporrà da subito le soluzioni Stormshield ai rivenditori da essa serviti.

Insieme le due aziende si prefiggono di offrire al mercato soluzioni uniche, in grado di proteggere tutti i dispositivi installati a bordo macchina e negli impianti di produzione, al fine di evitare gli enormi danni economici e funzionali causati da un attacco informatico in ambito produttivo.

“Siamo lieti della partnership siglata con Stormshield, leader europeo nella progettazione di sistemi di Cybersecurity, che vanta centinaia di migliaia di installazioni su scala globale” commenta Franco Andrighetti, Amministratore Delegato di Efa Automazione. “Le sinergie operative tra EFA Automazione e le organizzazioni facenti capo al gruppo Relatech, tra cui spiccano il Gruppo Sigla (partner Stormshield di vecchia data) e Mediatech, ci consentono di offrire al mercato soluzioni che permettono alle aziende di fronteggiare la grave situazione di rischio informatico nel quale incorrono quotidianamente a fronte della crescente convergenza tra IT e OT.”

Le soluzioni offerte per la protezione di reti (Stormshield Network Security), dati (Stormshield Data Security) e workstation (Stormshield Endpoint Security) sono certificate ai più alti livelli in Europa rappresentano l’estensione ottimale del portafoglio di prodotti per la cybersecurity commercializzati da EFA Automazione.

“L’ingresso di EFA Automazione SpA tra i nostri distributori ci permette di proporre le nostre soluzioni per l’industria in maniera mirata”, commenta Andrea Scattina, Country Manager Italy di Stormshield. “Siamo particolarmente lieti dell’accordo siglato con EFA Automazione, un’azienda fortemente ancorata al tessuto industriale italiano e che, come noi, ritiene essenziale, per il benessere del Paese, mettere in sicurezza le infrastrutture critiche e gli ambienti OT”.