Snom apre un nuovo capitolo aziendale e diventa specialista delle comunicazioni aziendali integrate

C’è aria di importanti cambiamenti in casa Snom che, forte della sua storica leadership nel settore della telefonia IP, oggi intraprende una nuova e ambiziosa fase di crescita, rimodulando il proprio posizionamento strategico per affermarsi come marchio premium delle comunicazioni aziendali integrate in generale. Questa evoluzione, guidata dalla visione di Fabio Albanini nel suo ruolo di Senior Vice President Sales & Operations, si fonda sulla solida eredità di innovazione e affidabilità che contraddistingue Snom da 27 anni, proiettandola verso nuove opportunità di sviluppo ed espansione.

L’obiettivo primario del riposizionamento dell’azienda è quello di rafforzare la posizione di Snom come partner di fiducia per le aziende che cercano soluzioni di comunicazione complete, affidabili e all’avanguardia, in grado di supportare la loro trasformazione digitale e di migliorare la loro efficienza operativa. A tale scopo Fabio Albanini intende adottare un approccio multidimensionale, ottimizzando i processi operativi, evolvendo l’offerta di prodotto ed espandendo la presenza commerciale e territoriale, capitalizzando sulla propria expertise nel campo della trasmissione della voce combinata all’engineering di hardware e software. Un’evoluzione necessaria, secondo Fabio Albanini, dato che mentre in passato le postazioni di lavoro in ufficio con i telefoni fissi per ogni dipendente erano la norma, oggi l’universo delle telecomunicazioni aziendali è molto più complesso.

Quattro linee di prodotti: continuità alla base dell’evoluzione di Snom

Snom continuerà a investire nell’evoluzione del proprio portafoglio prodotti per la telefonia IP, mantenendo invariata l’attenzione su qualità, sicurezza e innovazione che hanno reso l’azienda un leader di mercato. Il vendor intende estendere ed aggiornare le attuali linee di prodotto, con un occhio di riguardo per i telefoni desktop della serie D8xx e i terminali dedicati al settore verticale dell’hospitality. I prodotti dedicati all’hospitality, tra cui anche telefoni analogici in linea con le esigenze del comparto, ha dato molte soddisfazioni al vendor durante lo scorso anno e vedrà importanti diversificazioni. Lo stesso vale per il portafoglio accessori, che include cuffie, soluzioni per conferenze (C300), e dispositivi specializzati come il terminale per ambienti remote desktop (Snom SP800) e per sistemi di paging (Snom PA1+).

Per quanto riguarda le soluzioni a cella singola, doppia e multicella e i rispettivi terminali IP cordless DECT, l’intenzione del vendor è di dare continuità ad un portafoglio già oggi molto articolato.

“Trattandosi di vere e proprie infrastrutture per la telefonia, che richiedono studi di fattibilità e si rivelano essenziali in settori critici come la sanità, l’industria e la logistica, dobbiamo garantire anche in futuro la massima continuità di una product category oggi responsabile di circa il 50% del nostro fatturato”, conferma Fabio Albanini.

Un altro elemento essenziale della strategia di prodotto perseguita da Fabio Albanini insieme al VP Products e al team Interop è la cura e l’espansione dei partner tecnologici. Snom dispone di oltre 70 partner tecnologici in tutto il mondo, dal provider di piattaforme per la telefonia più grande al più piccolo locale. Prima di lanciare qualsiasi prodotto, il vendor segue un rigido programma di certificazione con i propri partner: una elevata interoperabilità assicura un maggior successo sul mercato a entrambe le parti.

Strategie commerciali integrate per la crescita

La strategia commerciale promossa da Fabio Albanini è strettamente intrecciata a questa evoluzione del prodotto e si concentra su tre direttrici principali.

In primo luogo, la massima cura della rete di partner che attualmente conta oltre 10.000 rivenditori a valore aggiunto a livello EMEA e APAC che beneficiano attivamente del programma partner di Snom tramite il partner portal. Oltre a ciò, nelle aree geografiche dove Snom dispone già di una forte presenza sul mercato, quindi Italia, DACH, Francia, Iberia, Benelux e UK, Fabio Albanini intende dedicare maggiori risorse all’esplorazione di nuove collaborazioni e alla ricerca di ulteriori clienti con un approccio molto più attivo, coadiuvato dal marketing, le cui attività risultano essenziali per uno sviluppo positivo del business in tutte le regioni in cui Snom è attivo.

In secondo luogo, Snom intende portare avanti l’espansione geografica mirata al consolidamento e all’apertura di nuovi mercati con soluzioni adatte alle specificità locali. Nello specifico Fabio Albanini si aspetta una forte crescita nei territori in cui l’azienda ha iniziato a investire qualche anno fa. Tra questi figurano tutti i Paesi dell’Est Europa, la parte CIS, il medio oriente e infine, il mercato APAC, dove il vendor ha attivato di recente i primi contratti di distribuzione ottenendo risultati molto importanti ad esempio in India e in Australia.

E poi, ultima non meno importante, una particolare attenzione verso le opportunità derivanti dalla linea di prodotto dedicata alle strutture ricettive (hospitality). Pur trattandosi di un mercato verticale e di nicchia, esso non presenta un canale saturo, un ottimo presupposto per chi, come Snom, persegue un modello commerciale indiretto. Con questa linea di prodotti Snom ha già destato l’interesse di numerosi nuovi distributori e rivenditori.

Visione di Snom: cultura dell’eccellenza e prospettive di trasformazione a lungo termine

La leadership di Fabio Albanini mira a preservare e rafforzare l’affidabilità e l’innovazione continua, con un’attenzione costante alla centralità del cliente, promuovendo un ambiente di lavoro collaborativo e orientato al successo. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone l’ottimizzazione di alcuni processi essenziali per poter fornire al cliente non solo prodotti ma anche servizi di elevata qualità.

“Per quanto Snom sia, fortunatamente, un’azienda molto ben organizzata e assolutamente in grado di gestire il proprio doppio ruolo ingegneristico e manifatturiero, esistono opportunità di ottimizzazione che sarebbe un peccato non cogliere”, conclude Fabio Albanini.

Attraverso la sinergia delle nuove strategie commerciali, unite alla continua evoluzione dell’offerta di prodotti e all’ottimizzazione dei processi, Snom si prepara quindi all’evoluzione da leader della telefonia IP a marchio premium delle comunicazioni aziendali integrate, in grado di offrire soluzioni complete e innovative per organizzazioni di ogni ordine, grado e settore di appartenenza in tutto il mondo.