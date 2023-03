Sostenibilità nel Food Retail di scena a Euroshop

Con in testa il tema della sostenibilità nel Food Retail, Eliwell e Schneider Electric sono presenti all’edizione 2023 di Euroshop, che si chiuderà il prossimo 2 marzo a Düsseldorf, Germania, con un’offerta completa e integrata per la connettività, il controllo e il monitoraggio da remoto degli impianti refrigerati nel mondo Food Retail.

In questa occasione, Eliwell conferma il suo percorso di continua innovazione, sulla strada intrapresa ormai da diversi anni che punta su digitalizzazione, connettività, sostenibilità ed efficienza. Le nuove soluzioni, TelevisGo v10 e TelevisAir 3.0, presentate in anteprima a Düsseldorf, sono la prova dell’impegno dell’azienda verso lo sviluppo di tecnologie che agevolino installatori, produttori e utenti finali nel loro lavoro quotidiano, abilitando la connessione degli impianti, la centralizzazione dei dati e l’integrazione di tutti i dati disponibili per migliorare l’efficienza e ridurre la carbon footprint.

TelevisGo v10, integrabile nella piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric

Per le raltà come i supermercati, in cerca di sostenibilità nel Food Retail, Eliwell ha presentato la versione completamente rinnovata di TelevisGo, il supervisore per la refrigerazione che unisce la semplicità di configurazione, la possibilità di ottimizzare il funzionamento dell’impianto ma anche di integrare facilmente la refrigerazione nella supervisione dell’edificio grazie a EcoStruxure di Schneider Electric con il nuovo sistema basato sul cloud Integrated Management Platform. La piattaforma è capace di gestire le informazioni di tutti gli asset di una intera catena di supermercati e di fornire informazioni immediate e strumenti per intervenire tempestivamente sull’efficienza e sulla gestione della manutenzione di tutti gli impianti.

La supervisione TelevisGo v10 è ideale per la gestione della soluzione Eliwell DOMINO, nata per i sistemi sostenibili con CO2 transcritica, che include i controllori RTX 600 DOMINO ZERO ed EWCM 9000 PRO DOMINO per controllare l’operatività e l’efficienza delle apparecchiature frigorifere.

Banchi a spina connessi in cloud con Eliwell TelevisAir 3.0

Per la sostenibilità del Food Retail anche “small”, quindi per i piccoli esercizi commerciali, Eliwell ha presentato in anteprima la nuova generazione di connettività TelevisAir 3.0 per frigoriferi plugin, che si completa con il nuovo dispositivo AIR EDGE. Si tratta di una soluzione che mira a offrire interessanti vantaggi sia ai costruttori di apparecchiature frigorifere (OEM) sia agli installatori che agli utenti finali, come i titolari di pasticcerie, macellerie e in generale negozi con apparecchiature frigorifere a spina.

Il nuovo hardware AIR EDGE è in grado di abilitare la connettività al cloud dei controllori Eliwell compatibili tramite l’utilizzo di reti WiFi o Ethernet locali. L’accesso al cloud consente di gestire da remoto i controllori permanentemente connessi sia in lettura (per analisi dei dati e monitoraggio) che in scrittura (per la modifica di parametri o l’invio di comandi per la gestione di utenze), interagendo da pc, grazie al servizio TelevisAir, e visualizzandoli tramite l’App Eliwell AIR, grazie alla disponibilità di una procedura guidata (wizard) di configurazione alla rete locale.

Con la funzione di geolocalizzazione, i costruttori possono impostare il tracciamento dei banchi frigo installati per fare analisi sulla loro efficienza, o per monitorare il funzionamento di determinati componenti per studiarne eventuali migliorie da apportare in fase di costruzione. P ossono inoltre valutarne la sostituzione con versioni più efficienti, dimensionando diversamente i compressori in base alle performance e alla sostenibilità del Food Retail sul campo.

Allo stesso modo, infatti, l’installatore può ricevere dati da remoto ed efficientare la sua operatività: non dovrà recarsi sempre sul posto per intervenire su un frigorifero, ma potrà farlo anche da remoto, comunicando con il titolare dell’esercizio commerciale in cui ha installato il banco o la cella frigorifera.

Per gli utilizzatori finali, AIR EDGE aggiunge un altro plus: se la registrazione automatica dei dati HACCP è già possibile grazie al dispositivo HACCP Module, ora Eliwell la rende ancora più sistematica, automatizzata e accessibile da remoto. Alla possibilità di scaricare la reportistica dei dati HACCP a bordo macchina grazie alla tecnologia Bluetooth e all’App Eliwell AIR, si aggiunge la possibilità di ottenere gli stessi dati da remoto via cloud. Per qualsiasi anomalia non è più necessario essere vicini al frigorifero o alla cella: la consultazione dei dati può essere effettuata anche da remoto. Si possono inoltre ricevere notifiche sugli allarmi, e tenere l’apparecchiatura sotto controllo, prevenendo sprechi, malfunzionamenti e perdita di prodotti.

Dimostrazioni “live” in fiera e collegamenti in diretta con l’Innovation Hub a Belluno

Il team Eliwell è a disposizione dei visitatori per comprendere meglio le soluzioni e sperimentare le funzionalità disponibili attraverso alcune demo, e collegarsi in diretta con l’Innovation Hub a Belluno – un ambiente che riproduce un vero e proprio supermercato – per mostrare i benefici che il digitale può portare a questo tipo di business.

Per provare in anteprima una demo di TelevisAir 3.0 su un’applicazione concreta, appuntamento allo stand Eliwell a Euroshop: Hall 16 / A01