Stadio Olimpico di Berlino: soluzioni Wi-Fi firmate Extreme Networks

Extreme Networks è il fornitore ufficiale di soluzioni Wi-Fi per lo Stadio Olimpico di Berlino, insieme al partner PKN Datenkommunikations, in vista del Campionato Europeo di Calcio EURO 2024. Extreme implementerà una rete Wi-Fi 6 ad alte prestazioni che soddisfa i requisiti dell’UEFA in materia di sedi e infrastrutture.

Lo Stadio Olimpico di Berlino, all’interno del Parco Olimpico, è stato inaugurato il 1º agosto 1936. È uno dei più grandi stadi in Germania per gli eventi sportivi e le partite di calcio internazionali, ed è stato il teatro della vittoria della Nazionale Italiana ai Mondiali del 2006.

L’installazione pubblica sarà la prima e la più grande in Europa per la tecnologia Wi-Fi 6, e soddisferà tutte le esigenze di connettività degli spettatori, del personale e dei media che partecipano ai concerti e agli eventi sportivi per gli anni a venire. Inoltre, gestirà anche la connettività mission-critical dell’impianto.

Principali Vantaggi:

Wi-Fi ad alte prestazioni per una migliore esperienza degli spettatori : Grazie all’installazione di ExtremeSwitching e di oltre 1.000 access point ExtremeWireless, che permettono di coprire i 75.000 posti a sedere, lo Stadio Olimpico di Berlino offre una connettività Wi-Fi affidabile in grado di gestire la condivisione in tempo reale dei social media, lo streaming video e l’uso di applicazioni mobili, comprese quelle per i punti vendita e le biglietterie.

Connettività scalabile e sicura : Extreme Fabric Connect, la soluzione che permette di progettare, costruire, gestire e risolvere i problemi delle reti, semplifica lo sviluppo di nuovi servizi come la configurazione automatica dei nuovi access point e la segmentazione della rete per separare l'attività di utenti aziendali e spettatori. Inoltre, il software di onboarding ExtremeGuest fornisce agli spettatori un accesso trasparente ai servizi Wi-Fi con un processo di login estremamente semplice e l'integrazione con i social media.

Semplificazione della g estione e manutenzione della rete : Il software di gestione Extreme permette allo Stadio Olimpico di Berlino di gestire tutta l'infrastruttura da un unico pannello di controllo, che fornisce al team IT una piena visibilità sulla rete e un processo più semplice per la distribuzione, la scalabilità e la gestione dei servizi.

Approfondimenti e analisi in tempo reale: Il software ExtremeAnalytics offre una visibilità granulare su come utenti, dispositivi e applicazioni interagiscono con la rete Wi-Fi. L'accesso a questi dati permette allo Stadio Olimpico di Berlino di ottenere informazioni preziose sull'utilizzo e di ottimizzare le capacità della rete per migliorare l'esperienza degli spettatori e degli addetti.

Negli Stati Uniti, Extreme è il Fornitore Ufficiale di Soluzioni Wi-Fi per la National Football League dal 2013 e della Major League Baseball dal 2021, e può quindi contare su una solidissima esperienza nell’installazione di reti Wi-Fi al servizio degli spettatori di eventi sportivi e di intrattenimento.