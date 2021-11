Proiettore LED portatile: ASUS ZenBeam Latte c’è

ASUS ha annunciato la disponibilità del proiettore LED portatile ASUS ZenBeam Latte, uno dei prodotti che ha riscosso più successo in termini di popolarità in occasione del CES 2021.

Progettato per garantire esperienze video e audio coinvolgenti, ZenBeam Latte L1 assicura proiezioni luminose da 40 a 120 pollici di diagonale e risoluzione 720p e vanta l’audio firmato da Harman Kardon, il tutto a un prezzo consigliato al pubblico di 499,00 euro, IVA inclusa.

La soluzione mette a disposizione degli utenti un’opzione più flessibile durante lo streaming dei loro video o film preferiti o durante le presentazioni nella sala riunioni, consentendo loro di regolare le dimensioni dello schermo per meglio adattarlo allo spazio di vita o di lavoro. ZenBeam Latte L1 include l’app Aptoide TV per permettere agli utenti di visualizzare contenuti video di qualità e ottimizzati per dispositivi con schermo grande

Vincitore di numerosi riconoscimenti relativi al design, tra cui il Good Design 2020, il Red Dot 2021 (Product Design) e i premi Taiwan Excellence 2021, il leggero e compatto ZenBeam Latte L1 ha un’estetica originale che ricorda una tazzina per il caffè ed è il primo proiettore al mondo a presentare uno strato esterno in tessuto, dettaglio che conferisce un aspetto che si adatta a qualsiasi ambiente in casa o in ufficio. Il design con le finiture in tessuto ha anche il pregio di migliorare l’acustica del suono e offrire vantaggi in fatto di raffreddamento perché migliora il flusso d’aria. Le alette di raffreddamento interne aiutano anche a dissipare efficacemente il calore.

Proiettore LED portatile per emozioni sul grande schermo

La funzione di mirroring wireless consente a ZenBeam Latte L1 di proiettare contenuti in streaming, per l’intrattenimento ad alta definizione, da smartphone, tablet e altri dispositivi animati da Android, iOS e macOS. In aggiunta, la porta HDMI garantisce la compatibilità con un’ampia gamma di sorgenti esterne in ingresso. La porta USB di tipo A fornisce il supporto necessario per la connessione a una tastiera o un mouse e può essere utilizzata anche per ricaricare dispositivi mobili.

ZenBeam Latte ha una luminosità LED massima di 300 lumen e una risoluzione HD nativa con supporto per input FHD. Il suo obiettivo con focale a tiro corto è garanzia di emozioni da grande schermo anche in stanze piccole, in quando è possibile effettuare proiezioni da 40 pollici da una distanza di 1 metro e da 120 pollici da una distanza di 3,2 metri.

Suono eccezionale per qualsiasi scenario

ZenBeam Latte può essere utilizzato anche come speaker wireless per riprodurre musica tramite Bluetooth fino a 12 ore con una singola carica. L’altoparlante certificato Harman Kardon da 10 watt è stato equalizzato per sfruttare lo strato esterno in tessuto allo scopo di assicurare una audio caldo e chiaro. Il design tiene conto anche della dissipazione del calore per garantire le migliori prestazioni acustiche in qualsiasi condizione.

L’esclusivo software incluso ASUS AudioWizard mette a disposizione tre modalità predefinite per garantire un audio ottimizzato per diversi scenari. La modalità Movie migliora la voce e l’audio generale per un’autentica esperienza da sala cinematografica; la modalità Musica migliora i bassi e offre una gamma acustica più ampia per valorizzare i vari generi musicali; la modalità Gioco equalizza suoni e voci di gioco più coinvolgenti per migliorare le esperienze gaming.

Animazione per famiglie

ZenBeam Latte include un telecomando per offrire una facile navigazione tra le opzioni e un funzionamento intuitivo. La comoda custodia per il trasporto e una batteria integrata che offre fino a 3 ore di intrattenimento senza interruzioni (in modalità Eco) rendono ZenBeam Latte la soluzione perfetta per una festa all’aperto con la famiglia e gli amici.

Gli utenti Android possono compilare e gestire una libreria video personale di YouTube utilizzando la funzione Video Links. Questo software preinstallato impedisce a YouTube di riprodurre automaticamente contenuti fuori dalla playlist, in modo che il contenuto visualizzato sia sempre adatto ai bambini. Quando ZenBeam Latte è connesso a Internet tramite Wi-Fi, gli utenti possono visualizzare i video salvati in modalità wireless.

ZenBeam Latte ha preinstallata la piattaforma multimediale Aptoide TV, un ecosistema che permette di accedere allo streaming multimediale attraverso oltre 2.500 applicazioni tra cui YouTube, Amazon Prime Video, Hulu e Netflix.