SureLab D500: il “laboratorio” portatile per gli eventi

Chi organizza un evento o una manifestazione sportiva desidera dare immediatamente un ricordo della giornata e chi partecipa chiede spesso un ricordo del momento, ricordo che il fotografo accreditato desidera dare, anche perché rappresenta una fonte di guadagno. Troppo spesso, però, questi tre desideri si infrangono a causa del tempo necessario a stampare le immagini, con relative code e tempi di attesa che in molti casi portano a una rinuncia, con relativo mancato guadagno per il fotografo. Epson è stata lungimirante e con la stampante SureLab D500 ha risolto il problema. Progettata per i laboratori fotografici – dove trova facilmente posto anche quando gli spazi sono molto ridotti – questa stampante è estremamente versatile, può essere trasportata facilmente sul luogo dell’evento ed essere usata immediatamente per stampare senza recarsi in laboratorio o affidarsi a fornitori esterni. A questo punto il fotografo è autonomo: scatta e stampa direttamente sul posto, consegnando in tempo reale la foto ricordo e l’organizzatore fa bella figura con gli ospiti.

“Si tratta di un’opportunità – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – del tutto nuova ed estremamente pratica, che viene incontro alle esigenze dei fotografi e degli organizzatori di eventi. Una soluzione come SureLab D500, compatta e facilmente trasportabile, agevola il lavoro e velocizza i tempi. Non solo: la qualità fotografica è pari a quella ottenibile dai grandi laboratori professionali”.

L’estrema facilità di trasporto, favorita dal design leggero e compatto (l’ingombro è 299x350x154 mm, analogo a quello di una scatola per scarpe, mentre il peso è di circa 7 Kg), è ciò che fa di questo modello la scelta ideale per risultati immediati e di alta qualità onsite. Può essere alimentata anche a batteria, un aspetto importante per chi usa la stampante in luoghi sprovvisti di energia elettrica, come può essere un campo sportivo. Non solo: essendo impilabile, questa SureLab consente di formare un sistema a torre di un massimo di tre unità, un ulteriore punto di forza per i professionisti che hanno bisogno di stampare molto e ottenere più foto in contemporanea. A tal proposito va ricordato che stampa immagini ad alta velocità (250 foto 10x15cm all’ora), con un ridotto impatto ambientale grazie all’esclusiva tecnologia Heat-free di Epson.