TD SYNNEX e IBM insieme per portare l’AI nelle aziende italiane

TD SYNNEX, distributore globale di soluzioni IT, rafforza la sua partnership incentrata sulla piattaforma watsonx con IBM per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale enterprise nelle imprese italiane, attraverso iniziative concrete come il programma IBM Partner Plus, il progetto watsonx Gold 100, e l’apertura di nuovi Centri di Eccellenza dedicati. Questa alleanza crea un ecosistema di valore che porta benefici tangibili ai clienti, ai partner e ai loro processi di business.

La partnership mira a semplificare l’adozione di tecnologie avanzate come l’AI generativa e il cloud ibrido, mettendo a disposizione delle aziende locali:

Un’ offerta formativa certificata e gratuita per i partner;

e gratuita per i partner; Strumenti marketing, demand generation e supporto tecnico per guidare la trasformazione digitale dei clienti;

per guidare la trasformazione digitale dei clienti; L’accesso a watsonx, la piattaforma AI di IBM, tramite demo e ambienti di test personalizzati.

Grazie ad un approccio innovativo in ambiti come data center, software, cloud computing, convergenza, iper-convergenza, mobilità, analisi e sicurezza, TD SYNNEX, con questo nuovo annuncio, affianca i partner nell’erogazione e nella costruzione di soluzioni end-to-end pronte per i clienti, aiutandoli a restare competitivi in un mercato in continua evoluzione.

L’obiettivo di TD SYNNEX è quello di potenziare l’ecosistema italiano dell’innovazione abilitando le imprese a sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale offrendo formazione gratuita, risorse co-marketing e supporto continuo, facilitando l’integrazione con la tecnologia già in uso nelle aziende italiane.

Le iniziative

Programma IBM PartnerPlus e Demand Engine

L’ecosistema di partner IBM è costituito da migliaia di aziende provenienti da tutto il mondo: un network con oltre 55.000 partner con accesso esclusivo alle nuove tecnologie training e supporto alla vendita.

Grazie al programma PartnerPlus, i partner possono accedere gratuitamente a tecnologie IBM, formazione e supporto alle vendite, entrando nel network globale di IBM. Con Demand Engine e strumenti come “My Digital Marketing”, i partner accedono a contenuti tradotti, campagne marketing, kit per eventi e strumenti di lead generation potenziati.

IBM watsonx Gold 100: focus sull’AI

L’iniziativa mira a selezionare 100 partner per supportarli nel diventare partner IBM di livello Gold e nello sviluppo di progetti AI basati su watsonx. Con questo programma viene offerta ai partner formazione specializzata, pianificazione aziendale, accelerazione vendite, supporto pre-vendita, strumenti di marketing e demo event-driven.

Come parte di questa collaborazione, TD SYNNEX ha inaugurato Centri di Eccellenza IBM watsonx in quattro sedi TD SYNNEX in Nord America ed Europa, dove i partner potranno sperimentare soluzioni POC watsonx e ottenere supporto di abilitazione personalizzato. Negli Innovation Studio dedicati a IBM watsonx, attivi anche in Italia, system integrator, partner e clienti finali possono testare progetti pilota di intelligenza artificiale ma anche creare proof of concept guidati da esperti certificati e affrontare temi concreti come ottimizzazione dei processi, analisi predittiva e sicurezza dei dati.

Valore reale per partner e clienti

La collaborazione tra TD SYNNEX e IBM porta benefici concreti sia a partner che clienti finali. La partnership, centrata su watsonx e programmi come Gold 100 e PartnerPlus, crea un percorso end-to-end per abilitare l’AI enterprise.

In particolare, i partner hanno accesso a formazione certificata, demo professionali, strumenti di marketing e network consolidato mentre i clienti possono beneficiare di soluzioni AI avanzate su misura, prove pilota su misura, supporto specialistico e roadmap per un’adozione scalabile della tecnologia.