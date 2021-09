TD SYNNEX pronta a stravolgere la distribuzione IT

SYNNEX e Tech Data hanno annunciato il completamento della loro fusione. L’azienda combinata è ora TD SYNNEX, guidata da Rich Hume nel ruolo di CEO. Dennis Polk, ex CEO di SYNNEX, è Executive Chair del Board of Directors della nuova compagine.

Come sottolineato fin dalle prime battute proprio da Rich Hume, CEO di TD SYNNEX: «TD SYNNEX si trova in una posizione unica nell’attuale ecosistema tecnologico in costante trasformazione. In qualità di partner versatile per la distribuzione e l’aggregazione di soluzioni IT, stiamo rafforzando l’intero portafoglio di soluzioni e alzando il livello del valore che offriamo a clienti e Vendor con una portata, un’efficienza e un’esperienza eccezionali. È un onore guidare TD SYNNEX con un team di talento di 22.000 collaboratori in tutto il mondo».

A sua volta, Dennis Polk, Executive Chair of Board del Directors di TD SYNNEX, ha fatto sapere che: «Siamo lieti di aver completato la fusione e ci stiamo concentrando sull’integrazione del nostro business. Siamo stimolati dalla maggiore portata e profondità delle nostre offerte e dalle opportunità che ci attendono, per offrire un valore superiore ai nostri azionisti».

Insieme, clienti e vendor avranno un accesso senza precedenti a una piattaforma di distribuzione globale con offerte di prodotti di prima classe in alcuni dei segmenti di prodotti più grandi e redditizi. TD SYNNEX offre la possibilità di accelerare l’adozione della tecnologia, diversificare i flussi di entrate, creare opportunità di cross-selling e portare sul mercato offerte complete di everything-as-a-service (XaaS).

TD SYNNEX: impatto positivo sul mondo

Come parte della fusione, Hume ha sottolineato l’impegno civico di TD SYNNEX e il suo essere datore di lavoro preferito nel settore IT globale: «Proprio come TD SYNNEX svolge un ruolo fondamentale nel contribuire a trasformare il panorama tecnologico, abbiamo una responsabilità altrettanto importante nell’avere un impatto positivo sul mondo. La nostra attenzione alla responsabilità sociale d’impresa incarna il nostro impegno a rendere il mondo un posto migliore, sia oggi che in futuro».

Per Augusto Soveral, Vice President di Tech Data Italia: «È un giorno molto emozionante per la nostra azienda e siamo lieti di far parte di TD SYNNEX. Nella sede italiana continueremo a essere conosciuti come Tech Data – a TD SYNNEX Company e non vediamo l’ora di aiutare i nostri partner di canale a crescere e sviluppare le loro attività come abbiamo sempre fatto, sfruttando la maggiore portata e capacità di TD SYNNEX».

Tech Data Corporation era in precedenza interamente controllata da fondi gestiti da aziende affiliate di Apollo Global Management, (“Apollo Funds”) e i loro co-investitori. In base ai termini dell’accordo di fusione, Apollo Funds ha ricevuto 44 milioni di azioni ordinarie, 1,6 miliardi di USD in contanti e il rifinanziamento del debito netto di Tech Data, e ora possiede circa il 45 per cento di TD SYNNEX.