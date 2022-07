ASUS IoT è stato selezionato come OEM e Partner Commerciale su scala globale per i prodotti Coral

ASUS IoT ha annunciato un accordo con Google per diventare OEM e Partner Commerciale dei Prodotti Coral. L’accordo si basa sulla solida forza di ASUS IoT in termini di scala di vendita e sulla capacità di assicurare la disponibilità a lungo termine, oltre che sulla sua vasta esperienza nella creazione di processi di produzione e distribuzione e sulla sua reputazione nel fornire vendite e assistenza di livello aziendale.

ASUS IoT è stato il primo partner a rilasciare un prodotto che utilizza la tecnologia Coral SoM, nella forma della scheda per sviluppatori Tinker Edge T, e ha integrato gli acceleratori Coral in molteplici Edge Computer Intelligenti di classe enterprise. ASUS IoT è stato anche il primo brand a rilasciare un dispositivo TPU multi-Edge con la pluripremiata AI Accelerator PCIe Card.

L’accordo con Google testimonia dunque il forte impegno di ASUS IoT nell’innovazione nel settore emergente dell’edge computing e dell’AI.

ASUS IoT e Coral: una Partnership premium per Soluzioni AI premium

ASUS IoT si dedica alla creazione di soluzioni evolute nei campi dell’AI e dell’IoT. La nostra mission è diventare un fornitore di fiducia di sistemi embedded e un partner affidabile per il più ampio ecosistema di soluzioni AIoT. ASUS IoT si impegna a fornire prodotti e servizi best-in-class in diversi mercati verticali e a collaborare con i clienti nello sviluppo di applicazioni completamente integrate e con un rapido time-to-market che favoriscano l’efficienza, contribuendo a progettare e realizzare ambienti di vita e di lavoro confortevoli, efficienti e sicuri per ciascuno di noi.

Coral è stata lanciata nel 2019 con la missione di rendere l’edge AI potente, sicura ed efficiente, ma anche più accessibile grazie ad una piattaforma di strumenti più economici, in grado di assistere in modo affidabile lo sviluppo dal prototipo alla produzione. La tecnologia edge AI di Coral consente nuove possibilità in diversi settori, tra cui le smart cities, l’industria manifatturiera, la sanità e molti altri, in totale sintonia con la mission di ASUS IoT di fornire ambienti di vita e di lavoro confortevoli, efficienti e sicuri per le persone di tutto il mondo.

Insieme, quali Partner di livello globale, siamo in grado di sfruttare la forza congiunta derivante per offrire ai clienti di tutto il mondo una gamma di soluzioni e servizi entusiasmante, ampia e in continua espansione.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

I prodotti ASUS IoT sono disponibili in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, contattare i Partner commerciali di riferimento.