Back to school? Sì, ma con TCL!

TCL Communication accompagna il ritorno sui banchi di scuola mettendo a disposizione la sua offerta tecnologica per agevolare i momenti di organizzazione, apprendimento e divertimento. I protagonisti del Back to School di TCL sono il tablet TCL NXTPAPER 10s, la gamma di auricolari TCL MOVEAUDIO e i nuovi smartphone della Serie 30: TCL 30, TCL 30SE e TCL 30+.

UNA LETTURA IMMERSIVA E SICURA IL TABLET TCL NXTPAPER 10s

TCL NXTPAPER 10s è il dispositivo più consono per l’apprendimento a 360°: non si tratta solo di un tablet, ma anche di un e-reader con schermo paper-like da 10.1”. Il device permette infatti agli studenti di prendere appunti con estrema facilità, offrendo la sensazione di scrivere su carta, agevolati anche dalla T-Pen in dotazione.

Il numero delle ore che i ragazzi trascorrono davanti ai propri dispositivi è elevato: per questo TCL si è premurato di dotare NXTPAPER 10s di un display multistrato che riduce la luce blu di oltre il 50%. Il dispositivo, infatti, è vincitore del premio “Eye Protection Innovation Award of The Year” al CES 2022.

Le prestazioni del device non deluderanno i giovani studenti: il processore octa-core assicura una performance senza lag con app preinstallate che funzionano regolarmente grazie a 4GB ROM[1], 64GB RAM[2] e Android 11. Anche la durata della batteria di 8000mAh garantisce la massima tranquillità per tutte le attività quotidiane.

TCL NXTPAPER 10S è disponibile con T-Pen inclusa in confezione nella colorazione Ethereal Sky, a partire da 269,90€.

PER CHI CERCA SILENZIO E CONCENTRAZIONE GLI AURICOLARI TCL MOVEAUDIO

Per gli appassionati di auricolari senza fili che vogliono mantenersi su una fascia di prezzo accessibile, la gamma true wireless MOVEAUDIO di TCL è adatta a tutte le esigenze, con ogni modello che garantisce un’ampia autonomia e durata della batteria.

I modelli TCL MOVEAUDIO S600 e TCL MOVEAUDIO S180 incorporano altoparlanti da 10 mm dotati di Transparency Mode, che consente di sentire i suoni provenienti dall’ambiente circostante senza dover estrarre gli auricolari. Gli auricolari MOVEAUDIO S200 sono dotati di un’unità a bobina mobile da 12 mm ad alta precisione e sensibilità, che offre una sensazione di bassi profondi, mentre i MOVEAUDIO S150 includono potenti altoparlanti da 13 mm. L’intera gamma TCL MOVEAUDIO è resistente all’acqua e al sudore grazie alle certificazioni IP54 e IPX4.

TCL MOVEAUDIO S600 – disponibile a partire da 149,90 euro

TCL MOVEAUDIO S200 – disponibile a partire da 79,90 euro

TCL MOVEAUDIO S180 – disponibile a partire da 59,99 euro

TCL MOVEAUDIO S150 – disponibile a partire da 39,90 euro

TCL MOVEAUDIO S108 – disponibile a partire da 29,90 euro

TCL 30, TCL 30SE E TCL 30+: I COMPAGNI PERFETTI

LA GAMMA DI SMARTPHONE TCL 30

La nuova Serie 30 di TCL è stata pensata perché ne possano fruire tutti: l’impegno del brand, infatti, è quello di democratizzare la propria offerta tecnologica. I nuovi TCL 30, TCL 30SE e TCL 30+ sono i compagni perfetti per aiutare gli studenti nell’organizzazione delle loro giornate: sono dotati di una batteria a lunga durata (TCL 30 e 30+ con 5010mAh, TCL 30SE con 5000mAh) e gli schermi si avvalgono della tecnologia NXTVISION, progettata per migliorare la visualizzazione e salvaguardare la vista. Tutti gli smartphone sono certificati da TÜV Rheinland, perché riducono la luce blu del 30% senza apportare alcuna modifica ai colori, facendo sì che anche le più lunghe sessioni di studio non rappresentino un danno per gli occhi degli studenti.

Il comparto fotografico è il fiore all’occhiello degli smartphone della Serie 30: TCL 30, TCL 30+ e TCL 30SE sono dotati di tripla fotocamera AI da 50MP. Per immortalare i momenti insieme ai compagni e amici, TCL 30+ ha inoltre un obiettivo frontale ultra-grandangolare che permette straordinari selfie di gruppo.

Il design è giovane e accattivante, oltre che sottile e leggero: TCL 30 e TCL 30+ hanno infatti un peso di soli 184g e uno spessore di 7,74mm.