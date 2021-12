Tech Data lancia in Europa un’offerta di servizi CSS (Cloud Support Services) rafforzata

Tech Data ha lanciato un programma di servizi CSS (Cloud Support Services) rafforzato per i suoi partner in Europa. Il quadro di riferimento per i nuovi servizi, noto come programma per i partner CSS (Cloud Support Services) ELITE, è progettato per fornire una vasta gamma di opzioni altamente flessibili, granulari e personalizzabili, consentendo ai partner di costruire un portafoglio vantaggioso di servizi e licenze cloud volto a soddisfare i loro obiettivi aziendali e a promuovere la crescita delle aziende.

I partner possono scegliere tra le opzioni del programma partner ELITE CSS di base e quelle estese nella versione co-branded o white label. Il programma comprende un’ampia gamma di moduli, fatturati in base al consumo, seguendo una struttura flessibile che consente ai partner di creare pacchetti di servizi su misura in base alle esigenze del singolo cliente. I componenti aggiuntivi modulari includono l’accesso diretto da parte del cliente finale, modalità in cui Tech Data risponde alle richieste del cliente finale direttamente anziché passare attraverso la mediazione dei partner; accordi SLA personalizzati, che riducono i tempi di risposta per i problemi critici; sconti per i servizi gestiti di Tech Data; offerte della Tech Data Academy; l’accesso alle soluzioni Click 2 Run™ di Tech Data.

Denis Fouquet, Vice President Cloud e Software Europe di Tech Data, ha dichiarato: “Il programma ELITE CSS permette ai partner di trasformare le loro capacità nell’ambito dei servizi cloud con un investimento relativamente basso, sfruttando la scalabilità e la specializzazione cloud di Tech Data. Il programma preannuncia una nuova era per i servizi cloud, consentendo al partner di sviluppare offerte di servizi veramente personalizzate, integrando e abbinando i numerosi componenti aggiuntivi e le opzioni white label. Riteniamo che questo stabilisca un nuovo standard per i servizi cloud incentrati sul cliente che diventerà rapidamente un must-have per i nostri partner e i loro clienti finali.”

Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director di Tech Data Italia, ha commentato: “Il supporto ai nostri partner e ai loro clienti finali è un asset che sul mercato italiano raramente si cerca o si trova da un Distributore. Pensiamo che sia un elemento di grande valore aggiunto per il mercato, che aiuta il Canale a continuare nel suo percorso di trasformazione digitale e posiziona ancora una volta la proposta di Tech Data all’avanguardia nel fornire piattaforme integrate che consentano a tutto l’ecosistema Cloud italiano di evolvere verso standard qualitativi di eccellenza”.

I partner possono costruire il proprio portafoglio ELITE CSS su misura, sulla base dei seguenti servizi: