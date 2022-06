Test Center Pearson VUE: Tech Data conferma l’impegno nell’Education

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato in data odierna l’apertura ufficiale del Test Center Pearson VUE nella sede di San Giuliano Milanese, un’aula ad hoc con quattro postazioni dedicate e con disponibilità settimanale e/o su richiesta.

Grazie alla divisione Academy, i partner e i rivenditori di Tech Data possono avere accesso immediato all’intera gamma dei corsi ufficiali dei nostri maggiori vendor, acquisire competenze sulle diverse tecnologie e seguire i percorsi di certificazione più adatti alle loro esigenze di business e in linea con quanto richiesto dal Vendor in termini di incentivi e attività di co-marketing.

In questo modo, in collaborazione con il partner Di.Gi. Academy, Tech Data Academy metterà a disposizione dei suoi partner e clienti un Test Center Pearson VUE accreditato per lo svolgimento di esami di certificazione Microsoft, Cisco, IBM, VMware, Check Point e altri ancora.

Accesso agli esami di certificazione direttamente nella sede di San Giuliano Milanese

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Valivano, Next Gen Manager Cloud, Security, Services, IoT & Training di Tech Data: «L’opportunità di poter essere punto di riferimento per i nostri partner anche nella fase di formazione e di certificazione è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il nostro impegno anche sul piano dell’Education. Il mercato ancora una volta ci riconosce grandi competenze e un ruolo fondamentale nella guida della trasformazione del canale italiano».

Per Vincenza Marvulli, Tech Data Academy Practice Leader: «Frequentare i nostri corsi e conseguire le Certificazioni o ottenere Badge significa acquisire la perfetta padronanza delle soluzioni e degli strumenti che si utilizzano nel proprio lavoro, contando su un apprezzabile ritorno dell’investimento, perché collaboratori più qualificati saranno in grado di sfruttare a fondo e in maniera ottimale tutto il potenziale delle tecnologie acquisite. Siamo contenti di poter offrire ai nostri partner e reseller la possibilità di usufruire dei nostri servizi di formazione e di essere una guida nella fase di definizione dei percorsi di certificazione».