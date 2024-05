Trasporto pubblico: come incentivarne l’uso?

In tutte le città si invita la popolazione a sfruttare il trasporto pubblico, soprattutto per impattare il meno possibile sull’ambiente. Spesso però questo invito non viene “accettato” a causa di una mancanza di fiducia da parte dei passeggeri stessi. Ma perché? Quali sono i problemi principali riscontrati durante le esperienze di viaggio?

Secondo il Rapporto Annuale Istat 2023, gli italiani ripongono scarsa fiducia nei mezzi di trasporto pubblico, prediligendo l’auto privata. Anche il 20° Rapporto sulla mobilità degli italiani a cura di Isfort riporta dati che confermano questo trend: nel 2019 la percentuale di spostamenti con mezzi pubblici raggiungeva il 10,8%, nel 2022 la percentuale è stata del 7,4%, mentre nel primo semestre del 2023 del 7,6%. Eppure, diverse ricerche confermano che gli italiani userebbero volentieri i mezzi pubblici se fossero adeguatamente funzionanti e connessi. In Italia sono circa 3 milioni i cittadini che usufruiscono tutti i giorni del trasporto pubblico, ma questo dato potrebbe aumentare se i mezzi pubblici e tutto il sistema di trasporto pubblico fosse efficientato, modernizzato e reso più sicuro.

Da dove partire per aumentare questo dato?

Sicurezza, servizio clienti, assistenza tempestiva

Gli operatori del trasporto pubblico possono migliorare la soddisfazione dei clienti e la sicurezza grazie alla tecnologia audio. I milioni di viaggiatori che dipendono ogni giorno da treni, autobus, tram e funivie si aspettano sicurezza e assistenza tempestiva in caso di imprevisti. Si aspettano di poter parlare con un operatore che dia loro assistenza, anche su un mezzo in movimento. Fornire informazioni complete e mettere in contatto i passeggeri con il personale di assistenza migliora il servizio clienti e ottimizza l’efficienza operativa. Per fornire comunicazioni perfette, sempre e ovunque, Commend propone diverse soluzioni basate su un’eccezionale qualità audio per una eccellente intelligibilità della fonia.

A tutti sarà capitato di essere in stazione e sentire un annuncio, ma l’ambiente rumoroso e la qualità del suono troppo bassa rende difficile comprendere il contenuto. È sicuramente fastidioso, ma non è un problema vitale: ma se si fosse trattato di un annuncio di emergenza con delle istruzioni fondamentali da seguire?

Il trasporto pubblico si affida a strumenti essenziali come i sistemi di diffusione sonora, compresi i messaggi preregistrati, che sono fondamentali per informare i viaggiatori sugli orari, fornire istruzioni in caso di emergenza e garantire un servizio continuativo e sicuro.

Trasporto pubblico: l’importanza della qualità dell’audio

I sistemi di diffusione sonora Commend, distribuiti da Aikom Technology, sono ottimizzati per rispondere a sfide specifiche in qualsiasi momento, garantendo la massima qualità e intelligibilità della voce in tutte le circostanze e condizioni ambientali. Si integrano perfettamente nelle soluzioni di comunicazione esistenti e consentono agli operatori del trasporto pubblico di rivolgersi ai viaggiatori in modo efficace, adattandosi ai livelli di rumore ambientale per annunci chiari e con la possibilità di pre registrare i messaggi. Ulteriori strumenti per facilitare gli utenti durante il loro viaggio e garantire la loro sicurezza ed il loro benessere sui mezzi di trasporto pubblico sono i terminali di informazione e di chiamata d’emergenza di facile utilizzo, che forniscono assistenza e informazioni immediate ed affidabili attraverso collegamenti diretti con il centro di controllo.

L’uso dell’intelligenza artificiale conversazionale per le richieste di routine ottimizza ulteriormente l’esperienza dei passeggeri ed assiste efficacemente gli addetti dei centri di controllo nello svolgimento delle loro importanti attività di supporto. A tal fine Commend propone Ivy, il primo assistente vocale al mondo basato sull’intelligenza artificiale. Ivy viene in aiuto in molteplici situazioni: può assistere i passeggeri e i turisti che possono chiedere e ricevere risposte alle domande di routine nella propria lingua, per esempio per sapere come raggiungere un determinato punto della città o per ricevere assistenza per acquistare il biglietto corretto per raggiungere la propria destinazione.

Gestione semplificata con Commend

Per semplificare la gestione di reti interfoniche di grandi dimensioni, le soluzioni Commend offrono agli operatori una visione d’insieme. Ad esempio, con il software Studio, tutte le funzioni di controllo del server interfonico possono essere visualizzate su uno o più monitor, presentando e riportando sullo schermo tutti i dettagli rilevanti degli eventi che si verificano.

Per rendere più flessibile la gestione delle informazioni, i client web e mobile Symphony contribuiscono a creare un equilibrio tra il controllo remoto e l’assistenza in loco, garantendo ai viaggiatori una migliore e più sicura esperienza di viaggio.

Questi sono solo alcuni esempi di come gli operatori del trasporto pubblico possono migliorare soddisfazione e sicurezza degli utenti. Per saperne di più su queste soluzioni, è possibile scaricare la guida completa Commend sul trasporto pubblico.