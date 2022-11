Casa, benessere e intrattenimento nel Natale di Samsung

Dai device per trasformare la propria casa in una smart home, anche in previsione degli adattamenti tecnologici richiesti dall’imminente switch off, a tutte le soluzioni per il benessere, l’intrattenimento e la connettività senza confini, ecco le proposte di Samsung per il Natale alle porte.

In un periodo di avvicinamento allo switch off, previsto per il 20 dicembre, la decisione di acquistare un nuovo televisore comporta la valutazione di diversi fattori, siano essi di natura economica o qualitativa. Se per molto tempo il ruolo della TV è stato considerato come mero strumento per la fruizione di programmi, oggi la sua funzione è stata sicuramente rivalutata e messa in primo piano. Mai come in questo momento, dunque, la scelta di acquistare un nuovo TV comporta dei reali vantaggi che vale la pena sfruttare. L’innovazione dei TV Samsung, infatti, non passa solo dalla qualità delle immagini, ma anche dal ruolo che la TV rappresenta nella vita delle persone. A partire da design e form factor sempre nuovi, i televisori Samsung conquistano gli spazi proprio come fossero complementi d’arredo, adattandosi al contesto in cui vengono inseriti. Inoltre, i modelli TV 2022 Neo QLED 8K e 4K e OLED 4K di Samsung offrono funzionalità smart che arricchiscono il ruolo della TV, anticipando le esigenze di intrattenimento e smart working dei consumatori e diventando dei veri e propri partner per ogni attività quotidiana.

Samsung TV Neo QLED QN900B. Il nuovo modello QN900B rappresenta la punta di diamante della nuova gamma Neo QLED e raccoglie in sé il meglio della tecnologia Samsung. Le nuove feature tecniche portano l’innovazione degli schermi a un nuovo livello, per offrire agli utenti esperienze di visione ancora più immersive e senza limiti. Inoltre, con la nuova gamma Neo QLED il ruolo del TV viene rafforzato, diventando l’hub di contenuti a 360 della casa, da cui poter controllare tutto l’ecosistema di device casalinghi.

Samsung TV OLED S95B. Supportato dal processore Neural Quantum integrato nei modelli flagship della gamma Neo QLED, il modello OLED S95B utilizza tecnologie come il potenziamento della luminosità e la mappatura percettiva del colore, che offrono accenti più accurati e colori più realistici e vividi. Il nuovo Samsung OLED permette di godere di un’esperienza visiva di qualità integrata dalle migliori tecnologie Samsung, ampliando ulteriormente le opzioni di visione a disposizione dei consumatori. Samsung OLED combina le prestazioni all’avanguardia del processore Neural Quantum 4K – che offre immagini ottimizzate nella ultra-definizione 4K grazie all’intelligenza artificiale – e l’interfaccia smart della piattaforma Tizen con la straordinaria qualità sonora di Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con tecnologia Dolby Atmos. Il tutto contenuto nel sottile LaserSlim design.

Samsung per il benessere (anche a Natale)

Galaxy Watch5 è lo smartwatch pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie. È dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute, in quanto utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute: Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica, effettuando, inoltre, rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress. Inoltre, Attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno e forniscono dati dettagliati su tempi di sonno profondo, sonno REM e sui livelli di ossigeno nel sangue, gli utenti possono imparare a conoscere meglio i propri ritmi del sonno e la propria salute generale.

Per l’intrattenimento e la connettività

Galaxy Buds2 Pro sono i nuovi auricolari top di gamma di Samsung che offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. Se occorre rispondere urgentemente a una chiamata mentre si lavora sul tablet, grazie agli auricolari Galaxy Buds2 Pro basterà il tocco di un dito per effettuare la connessione al proprio telefono. I Galaxy Buds2 Pro sono dotati della nuova funzione Auto Switch per fornire una transizione rapida e senza sforzo, per passare dall’ascolto del tuo show preferito a una chiamata importante.

Galaxy Z Flip4 è lo smartphone ideale per esprimersi senza limiti, grazie alle nuove modalità di personalizzazione del dispositivo: nuovi colori, un programma Bespoke Edition ampliato, funzionalità avanzate dedicate al Cover Screen e una fotocamera perfetta per i social. Inoltre, il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare: Galaxy Z Flip4 offre la migliore esperienza personalizzata grazie alla FlexCam versatile. Per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam. Queste funzioni possono essere sfruttate anche con le app preferite degli utenti.

The Freestyle è il nuovissimo proiettore portatile dedicato all’intrattenimento. Dotato di tecnologia e flessibilità mai viste, offre immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti. The Freestyle si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. The Freestyle pesa solo 830 grammi e trasforma con facilità ogni stanza in una sala cinematografica. A differenza dei proiettori compatti tradizionali, The Freestyle ruota fino a 180° grazie al supporto versatile e consente sempre una riproduzione video in alta qualità: su un tavolo, sul pavimento, sulle pareti o perfino sul soffitto, senza bisogno di schermi aggiuntivi.