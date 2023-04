Jabra PanaCast 50 Video Bar per l’ecosistema Microsoft

Per la prima volta in assoluto per il mercato di riferimento, il sistema PanaCast 50 Video Bar di Jabra ha fatto il suo ingresso sul mercato integrato con la nuova piattaforma dell’ecosistema di dispositivi Microsoft.

Nello specifico, Microsoft ha collaborato con Jabra per ottimizzare la piattaforma e utilizzare Microsoft Teams Room per Android come prima soluzione di mercato del settore.

La piattaforma, realizzata su misura per gli spazi condivisi e ottimizzata per i dispositivi Teams, riunisce il meglio di Microsoft e Android. Costruita sull’Android Open Source Project (AOSP), la piattaforma offre la sicurezza, l’affidabilità, la gestione e l’implementazione -caratteristiche per cui Microsoft è nota – insieme alla varietà di hardware e software supportati da Android. Inoltre, è progettata con l’estensibilità e la personalizzazione di cui i produttori hanno bisogno per offrire prodotti innovativi con estensioni hardware e software.

Jabra PanaCast 50 Video Bar System è una soluzione integrata. Include un system-on-chip (SOC) all’avanguardia di Qualcomm Technologies Inc. per l’IoT con sistema operativo Android aggiornabile a quello di Microsoft. Integra inoltre anche altri SoC, altoparlanti, microfoni, videocamere e interfacce di rete e di visualizzazione per una facile implementazione. La soluzione è dotata di un controller touch da 10,1″ per gestire l’esperienza in sala. Il sistema esegue in modo nativo e sicuro Microsoft Teams Rooms su Android.

Aurangzeb Khan, SVP per Intelligent Vision Systems di Jabra, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito allo sviluppo di questa piattaforma Android di livello aziendale e di offrirla con il sistema PanaCast 50 Video Bar come prima soluzione video dell’ecosistema Microsoft per Android. Insieme, Jabra e Microsoft presentano una soluzione video che coniuga il patrimonio di piattaforme, sicurezza, gestione e scalabilità di Microsoft con la tecnologia di settore avanzata di Jabra, a vantaggio dei nostri clienti.”

Con un’elevata componente di sicurezza basata sulla crittografia PKI di Microsoft e sul Qualcomm® Trusted Execution Environment, la piattaforma offre sicurezza e resistenza rispetto alle manomissioni con attestazione, consentendo l’identificazione sicura del dispositivo e della sua configurazione. Il tutto con il vantaggio del SoC Qualcomm® QC8250 per l’IoT che supporta più istanze simultanee di offload hardware basato su VPU, con codifica e decodifica video fino a 8K. Il SoC Qualcomm QCS8250 consente inoltre l’acquisizione di video fino a 64 megapixel per riprese ad alta definizione.

“Qualcomm Technologies è orgogliosa di partecipare alla collaborazione per la creazione del sistema Jabra Panacast 50 Video Bar, dotato del SoC Qualcomm QCS8250 “, ha dichiarato Dev Singh, vice president, business development, and head of building & enterprise, and industrial automation di Qualcomm Technologies. “Il sistema Panacast 50 Video Bar utilizza le funzioni avanzate di sicurezza e di elaborazione video del SoC per portare sul mercato questo sistema di collaborazione unico nel suo genere”.

“Siamo onorati della partnership con Jabra per portare la piattaforma dell’ecosistema Microsoft ai nostri clienti in quanto i primi utilizzatori dei dispositivi certificati per MS Teams ha dichiarato Dave Kearney, General Manager of Program Management di Microsoft. “La sicurezza, l’affidabilità, la gestione e le prestazioni sono fondamentali per le aziende a livello globale e, basandoci sull’Android Open Source Project (AOSP), e collaborando con Qualcomm, siamo lieti di offrire una soluzione progettata per gli spazi condivisi che porta con sé il meglio che Microsoft ha da offrire su questi fronti, garantendo al contempo flessibilità e diversificazione nell’hardware come nel software”.

La sicurezza è garantita da Microsoft, con un ambiente di sviluppo sicuro di livello governativo, analisi del codice all’avanguardia, rilevamento delle minacce e aggiornamenti del software su cui i clienti possono contare per gli spazi di riunione condivisi. Il sistema PanaCast 50 Video Bar è progettato per adattarsi all’evoluzione delle esperienze UC e alle esigenze dei luoghi di lavoro ibridi, grazie alla sua piattaforma software alimentata dall’Intelligenza Artificiale. È facile da installare, gestire e utilizzare, con tutto ciò che serve per le riunioni video incorporato nella voce PanaCast Control, compreso l’avvio del collegamento con un solo tocco, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, consentendo un’implementazione e una gestione semplice, sicura e scalabile in qualsiasi sala di piccole e medie dimensioni.