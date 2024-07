Wildix supera 1 milione di utenti paganti

“Il nostro impegno nella creazione di valore per i partner è il motore della crescita di UCaaS”, ha affermato Andrew Katsuba, CFO di Wildix. “Da quando abbiamo raggiunto una redditività senza debiti nel 2014, abbiamo reinvestito nell’innovazione continua e nell’espansione globale.

Ci dedichiamo a migliorare la comunicazione e la collaborazione aziendale per soddisfare le esigenze in evoluzione dei luoghi di lavoro moderni. Man mano che il futuro del lavoro si sviluppa, continueremo a supportare e guidare i nostri partner e i loro clienti.”

Questo impegno e focus strategico sono esemplificati attraverso recenti casi d’uso di successo, come la revisione delle operazioni remote per imprese globali come Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) in Cile. In collaborazione con Site Chile, Wildix ha rivoluzionato l’ecosistema delle comunicazioni di JUNJI, migliorando l’efficienza del 30% e generando oltre 25.000 dollari di risparmi annuali. Fornendo un’integrazione perfetta, un’implementazione rapida, un solido supporto continuo e una transizione senza attriti dai sistemi legacy, Wildix ha consentito alla forza lavoro distribuita di JUNJI una collaborazione sicura e produttiva.

Secondo Allied Market Research e Metrigy,si prevede che il mercato UCaaS raggiungerà i 118,8 miliardi di dollari entro il 2031, con oltre il 75% delle imprese che si affideranno a UCaaS per le funzioni principali entro il 2030. Posizionata per una rapida crescita, Wildix è in prima linea in questo cambiamento globale verso modelli di lavoro flessibili, offrendo soluzioni innovative che abilitano possibilità illimitate.