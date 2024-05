Zyxel Just Connect Live 2024 torna il 4 giugno

Si terrà martedì 4 giugno nel suggestivo scenario del Wine Relais “Castrum”, nella Valpolicella Classica, nel borgo medievale di Castelrotto, Zyxel Just Connect Live 2024. L’evento, dedicato ai reseller IT, sarà l’occasione per entrare in contatto diretto con il team di esperti Zyxel Networks, trascorrendo una giornata all’insegna del buon vino e della tecnologia.

Per partecipare è necessario iscriversi registrandosi a questo link.

“Just Connect Live Event è un’opportunità che vogliamo offrire ai reseller IT per esplorare le novità tecnologiche Zyxel Networks, analizzare le ultime tendenze di mercato e approfondire le loro competenze anche attraverso live demo, spiega Valerio Rosano – Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia. Siamo da sempre a fianco dei reseller per far crescere il business in un mercato competitivo, mettendo a disposizione dei rivenditori un portfolio prodotti completo per il networking e un Partner Program con risorse e vantaggi esclusivi”.

Just Connect Live Event si aprirà con un intervento sui valori del mercato del digitale italiano, in constante crescita nonostante la recessione globale, grazie alla digital transformation. Tra i principali driver di questa crescita si evidenziano, tra gli altri, la migrazione al cloud e gli investimenti in cybersecurity.

Cloud e cybersecurity sono due tematiche centrali per Zyxel Networks, legate all’importanza strategica dei Partner per i quali sono pensati tutti i servizi e il supporto del Brand. Da un lato, infatti, Zyxel si distingue per la sua capacità di offrire ai rivenditori una gestione totale delle reti tramite Nebula, la piattaforma di gestione in cloud che consente alle aziende di semplificare la gestione delle loro reti, garantendo al contempo una maggiore flessibilità e agilità operativa. Dall’altro, avendo promosso da anni sul Canale un approccio più completo e maturo alla Sicurezza, ha osservato un aumento significativo nell’adozione di soluzioni avanzate come i firewall con tecnologia avanzata e quelli integrati con servizi aggiuntivi.

A Just Connect Live Event 2024 seguirà un intervento tecnologico incentrato sulla roadmap prodotti, con un approfondimento dei temi caldi per il 2024: dalla Security, con focus sulla nuova Direttiva UE NIS2 e sulla Serie di Firewall USG FLEX H, al WiFi7, la soluzione ideale per le aziende che cercano prestazioni di rete all’avanguardia, fino alla transizione agli Switch Multi-Gigabit, essenziali per sostenere dispositivi critici come access point WiFi 6/6E e WiFi 7, insieme a telecamere di sorveglianza IP di alta qualità.

Nel primo pomeriggio, è prevista una live demo su Nebula e una degustazione con visita guidata alle Cantine Castrum.