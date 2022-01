Access point WI-FI 6E: EnGenius pensa alle PMI

EnGenius Technologies ha annunciato il lancio del primo access point Wi-Fi 6E progettato per il mercato delle piccole e medie imprese (PMI). Basato sulla piattaforma Qualcomm Networking Pro 1210, l’access point ECW336 Wi-Fi 6E tri-band per interni con montaggio a soffitto è stato sviluppato per sfruttare al meglio le bande di frequenza recentemente liberalizzate nello spettro dei 6 GHz.

L’access point EnGenius Cloud ECW336 testimonia l’ingresso in grande stile dell’azienda nel campo delle soluzioni wireless conformi al nuovo standard Wi-Fi 6E. Gli esperti prevedono che ben 500 milioni di dispositivi compatibili con il Wi-Fi 6E si riverseranno sul mercato nei prossimi tre anni, beneficiando degli enormi vantaggi offerti dalle nuove tecnologie Wi-Fi funzionanti su bande di frequenza incontaminate. Mentre la banda dei 2,4 GHz e 5 GHz offre un totale di 560 MHz di spettro disponibile su 27 canali, la sola banda dei 6 GHz mette a disposizione 1.200 MHz di spettro e 59 canali.

ECW336 in arrivo nel primo trimestre del 2022

Grazie alla sua capacità di comunicazione in tecnologie 6E, l’access point ECW336 AP supporta facilmente le crescenti richieste di larghezza di banda in ambienti tipicamente già congestionati, come condomini, residenze per anziani, alloggi per studenti, università, negozi, spazi di lavoro aziendali, resort, stadi/arene e centri medici.

Sia le aziende che i consumatori potranno aspettarsi velocità di connessione Wi-Fi mozzafiato. Fenomeni di rallentamento, come lag o buffering, diventeranno un ricordo del passato, così come i ritardi infiniti durante il download. Il futuro del Wi-Fi veloce e senza ostacoli è finalmente arrivato.

Caratteristiche principali dell’Access Point WI-FI 6E ECW336

– Lavora nella banda 6 GHz, che offre segnali senza interferenze e apre la strada all’innovazione.

– Può accedere a 14 canali aggiuntivi da 80 MHz o 7 super canali da 160 MHz, per evitare colli di bottiglia e supportare connessioni Wi-Fi a velocità gigabit.

– Include un potente processore quad-core per aumentare esponenzialmente le prestazioni.

– Contiene tre radio (2,4 GHz, 5 GHz e ora 6 GHz) per supportare migliaia di dispositivi attuali e futuri.

– Dispone della tecnologia Wi-Fi 6 ad alta efficienza per gestire un numero enorme di connessioni e offrire una migliore qualità di comunicazione.

– Viene fornito con una porta Ethernet a 5 Gbps per supportare facilmente velocità wireless gigabit e un maggiore consumo di dati da parte degli utenti.

– Include nuovi strumenti di diagnostica, analisi dello spettro e ottimizzazione dell’utilizzo dei canali in tempo reale, per garantire connessioni Wi-Fi ad altissime prestazioni grazie all’integrazione con l’EnGenius Cloud PRO.

L’elevatissima efficienza della tecnologia wireless Wi-Fi 6 sta diventando sempre più importante nei dispositivi di oggi, ma la vera forza di queste caratteristiche sarà davvero valorizzata sfruttando l’inesplorato regno dei 6 GHz. Ci si potrà finalmente rendere conto di cosa significhi la vera velocità gigabit wireless.

È venuto il momento di approfittare di questa tecnologia rivoluzionaria.