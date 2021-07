Access Point Wireless Tri-Band: le novità di Netgear

NETGEAR, fornitore di prodotti WiFi per piccole e media imprese, ha reso disponibile l’Access Point AX6000 Tri–band PoE Multi-Gig WiFi 6 (WAX630), progettato per fornire il massimo delle prestazioni WiFi alle piccole e medie imprese.

Il nuovo Access Point Tri-band consente anche alle PMI di beneficiare delle prestazioni del WiFi 6 (802.11ax): la più recente tecnologia che permette a ogni dispositivo collegato di andare a una velocità maggiore del 40%[1] rispetto al WiFi 5 (802.11ac). WAX630 è compatibile con tutte le versioni precedenti e successive di NETGEAR Access Point Insight Managed e con tutti i dispositivi WiFi 6 e WiFi 5. WAX630 si connette agli altri access point utilizzando Instant Mesh[2], una tecnologia wireless di backhaul, ed è dotato di due porte Ethernet: una porta Ethernet da 2.5 Gbps con PoE++ per un cablaggio facile e ad alta velocità e una porta Ethernet Gbps aggiuntiva per l’estensione cablata a una rete Wi-Fi access point o switch.

WAX630 è la soluzione ideale per ambienti con spazi aperti dove c’è la necessità di fornire connettività WiFi a un gran numero di utenti nello stesso momento: scuole, università, impianti di produzione di medie dimensioni, magazzini e uffici.

WAX630 supporta fino a 12-stream (4×4 su ogni banda) con ogni unità in grado di fornire una velocità di trasmissione dati fino a 6.0 Gbps. Specificamente progettato per distribuzioni ad alta densità, WAX630 è un access point tri-band unico sul mercato che permette una configurazione sia a una banda dedicata per backhaul wireless e due bande front-haul per dispositivi client, sia una versione con backhaul cablato da 2,5 GbE e tre bande front-haul per dispositivi client. Queste caratteristiche rendendo questi nuovi gli access point tra i più versatili e ad alte prestazioni del settore.

Anche WAX630 è gestibile tramite il cloud NETGEAR Insight attraverso l’App Insight o browser. Con Insight, i rivenditori e gli installatori possono configurare, monitorare e gestire la rete di un cliente, anche su più siti, da remoto senza richiedere l’intervento di un tecnico in loco.

WAX630 utilizza lo standard di sicurezza WPA3, il massimo livello di sicurezza della connessione WiFi e permette di impostare VLAN differenti per mantenere le reti di amministrazione, dipendenti, visitatori, risorse umane e reparto finanziario separate e di impostare fino a sedici SSID diversi.

Disponibilità

NETGEAR Insight Managed WiFi 6 AX6000 Tri-band Multi-gig Access Point è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di €329.99, insieme ad un’ampia gamma di switch Netgear.

[1]Se confrontato con WiFi 5, WiFi 6 supera WiFi 5 del 40% nel throughput. Nell’esempio si considera WAX630 confrontato con WAC540 con entrambi 4×4 nella banda 5.0GHz. WAX630 supera WAC540 quando entrambi sono collegati rispettivamente a un client WiFi 6 e WiFi 5.

[2]Instant Mesh è supportato da WAC540, WAX610, WAX610Y.