ASUSTOR annuncia Switch’nstor, un leggero e compatto switch 2.5 GbE a 5 porte

ASUSTOR , uno dei più importanti e innovativi produttoridi NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., presenta Switch'nstor, il suo primo switch a 5 porte, che consente di portare facilmente i benefici della connettività 2.5 GbE alle piccole LAN.

Basato sul controller Realtek 2.5GbE e in grado di coniugare al meglio estetica ed elevate prestazioni, questo compatto switch a 5 porte permette di aggiornare agevolmente le piccole reti locali 100/1000 tramite cavi CAT5e, raddoppiando le prestazioni rispetto a una tradizionale rete Gigabit.

Ideale per valorizzare al meglio le performance dei NAS ASUSTOR con connettività 2.5GbE e sfruttare le velocità di trasferimento dei PC e laptop con porta USB 3.2, ai quali può essere collegato l’adattatore ASUSTOR AS-U2.5G2 , il nuovo Switch’nstor garantisce, oltre a elevate prestazioni e affidabilità, anche una piena retrocompatibilità con i dispositivi dotati di connettività Gigabit e 100-Megabit.

Dotato di un robusto chassis in metallo, che gli permette un’ottimale dissipazione del calore senza dover far uso di ventole e gli conferisce al contempo anche un look accattivante, questo switch a 5 porte, grazie al peso di soli 350 grammi e alle dimensioni davvero minime, può essere posizionato ovunque, anche a parete, con estrema semplicità.

Il nuovo Switch’nstor, che è coperto da una garanzia di 2 anni, sarà disponibile in Italia a partire da Novembre con un prezzo al pubblico di 144,90 Euro IVA compresa.

Principali caratteristiche tecniche:

• Controller: RTL8731+RTL8221B

• Porte: 5

• Modalità di gestione: non gestito

• Velocità: 100/1000/2500

• Supporto jumbo frame: 12K

• Standard: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab, (1000BASE-T), IEEE 802.3bz (2.5GBase-T), IEEE 802.3x (controllo di flusso full-duplex)

• Capacità di commutazione totale: 25 Gbps

• Tabella indirizzi MAC: 16K

• Flusso totale: 12,5 Gbps

• Buffer pacchetto: 4.1Mbit • Velocità inoltro pacchetti: 18,6 Mpps

• Funzionalità avanzate: gestione del traffico IEEE 802.3X

• Modalità di trasmissione: Memorizza e inoltra

• Consumo energetico massimo: 10 W

• Raffreddamento: senza ventola

• Dimensioni: 90 x 140 x 28 mm