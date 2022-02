Creative Cloud Express: novità in formato PDF

Adobe ha rilasciato nuove funzionalità per Creative Cloud Express, la soluzione unica per web e mobile presentata lo scorso dicembre e che semplifica la creazione e la condivisione di contenuti creativi multimediali, dai post e le storie sui social media alla realizzazione di materiali marketing come loghi, volantini, banner.

A partire da ora, infatti, CCX si arricchisce di nuove funzionalità legate al formato PDF: grazie ad Adobe Acrobat, chi utilizza CCX può da oggi organizzare e modificare testi e immagini in PDF e unire file diversi in questo formato direttamente sull’app, semplificando ulteriormente il lavoro.

A questo link è possibile consultare un blog post ad hoc con tutti i dettagli sulle PDF Quick Actions che includono: