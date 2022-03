AVM: disponibile FRITZ!Box 7590 AX Edition International

Grazie al nuovo Wi-Fi 6 (wireless AX), il FRITZ!Box 7590 AX Edition International di AVM abilita una rete Wi-Fi ultraveloce nella rete locale. Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) è ancora più veloce ed efficiente: il FRITZ!Box 7590 AX gestisce facilmente più applicazioni parallele come stream 4K, videoconferenze e applicazioni cloud. Dotato della la più moderna implementazione del VDSL che permette velocità fino a 300 Mbit/s. Gigabit LAN, USB 3.0 e la base DECT per telefonia cordless e applicazioni Smart Home completano l’ampia gamma di opzioni di comunicazione nella rete locale. FRITZ!Box 7590 AX Edition International è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 319,99€ iva inclusa.



Wi-Fi 6 innovativo per una rete Wi-Fi senza limiti

Oltre a smartphone, notebook, TV e console di gioco, sempre più elettrodomestici e dispositivi Smart Home sono progettati per connessioni Wi-Fi: l’ideale per Wi-Fi 6. Riducendo i tempi di latenza e utilizzando il nuovo metodo di modulazione OFDMA con QAM-1024, Wi-Fi 6 (wireless AX) garantisce una maggiore efficienza, velocità più elevate e una migliore copertura Wi-Fi in casa. Il FRITZ!Box 7590 AX, con un totale di 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 1.200 Mbit/s (2,4 GHz), permette ai diversi dispositivi nella rete Wi-Fi di beneficiare sempre delle massime prestazioni.

Il centro di controllo perfetto per la rete Wi-Fi Mesh

In qualità di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 7590 AX garantisce la migliore qualità Wi-Fi nell’intera rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina i nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio, un FRITZ!Box e più FRITZ!Repeater) in un’unica rete Wi-Fi intelligente. Il FRITZ!Box 7590 AX costituisce la centrale (master della rete Mesh) e controlla tutti gli altri punti di accesso attivi in modo che i dispositivi wireless utilizzati nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la migliore connessione. I dispositivi wireless mobili possono passare automaticamente da un punto di accesso all’altro senza disconnessioni.

Smart Home versatile e molteplici funzioni per la telefonia

La base DECT integrata controlla i dispositivi Smart Home come la presa intelligente FRITZ!DECT 210 e la lampada LED FRITZ!DECT 500. Sul centralino integrato è possibile registrare due telefoni analogici e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi e la FRITZ!App FON è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l’ampia gamma.



Funzionalità multimediali versatili

Il FRITZ!Box 7590 AX grazie al media server e alla funzionalità NAS integrati permette la condivisione nella rete locale di tutti i film, la musica e le immagini archiviati con appositi lettori come smart TV e smartphone. Il FRITZ!Box 7590 AX diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming 4K.