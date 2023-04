Con Nighthawk A8000 ti godi la potenza del WiFi 6E

L’adattatore Nighthawk A8000 presentato da NETGEAR è il primo con USB 3.0 che consente agli utenti di collegarsi e godersi la velocità, la potenza e le prestazioni del WiFi 6E.

NETGEAR Nighthawk A8000 è un modo semplice e vantaggioso per aumentare la velocità e aggiornarsi alle ultime specifiche WiFi senza dover cambiare il proprio PC. Questo adattatore NETGEAR unico nel suo genere offre una connessione più veloce e affidabile alla rete WiFi domestica tramite la porta USB. A8000 offre la massima velocità WiFi ai clienti che lo utilizzano con i router WiFi 6E e i sistemi mesh premium dell’azienda, tra cui Orbi serie 960, Nighthawk RAXE300 e RAXE500.

“Come leader del settore nell’offrire tecnologie all’avanguardia per garantire il meglio delle esperienze connesse, siamo orgogliosi di presentare il primo adattatore WiFi 6E USB 3.0“, ha affermato David Henry, presidente e GM di Connected Home Products and Services NETGEAR. “Nighthawk A8000 offre un modo semplice e conveniente per portare il più recente standard WiFi su computer sia moderni che legacy”.

Nighthawk A8000 di NETGEAR aggiorna istantaneamente i PC alle massime velocità di Internet, supportando tutte e tre le bande WiFi: rileva automaticamente la banda WiFi corretta (2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz) offrendo velocità fino a 1,2 Gbps così da offrire agli utenti un WiFi incredibilmente veloce ovunque si trovino. Basta collegare l’adattatore alla porta USB 3.0 di un computer e godere di un trasferimento dati efficiente, giochi in real time e streaming HD veloce a casa o in viaggio. Il design dell’antenna ad alta efficienza, estendibile per una maggiore ricezione, garantisce copertura omnidirezionale e latenza per tutte e tre le bande WiFi. La base compatta rende l’adattatore facile da installare per trovare il segnale più forte possibile.

Specifiche tecniche:

Ultimi standard WiFi 6E: collega l’adattatore A8000 e accedi istantaneamente all’esclusiva corsia express wireless a 6 GHz per velocità, capacità e larghezza di banda 4,6 volte superiori rispetto WiFi 5.



• Prestazioni e velocità a 6 GHz: rileva automaticamente la tecnologia WiFi del router e si connette alla banda corretta (2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz) per velocità e prestazioni di livello superiore. Trasferisci senza problemi i dati, trasmetti in streaming video HD e goditi meno interruzioni durante il gioco con connessioni fino a 600 Mbps su 2,4 GHz, 1200 Mbps su 5 GHz e 1200 Mbps su 6 GHz.



• Supporto USB e design flessibile: per migliorare le prestazioni utilizza il supporto USB incluso e il design apribile.



• Super-Fast USB 3.0:utilizza la connessione USB più veloce possibile al computer, fino a 10 volte più veloce di USB 2.0.



• Più efficienza, meno congestione: goditi una connessione più efficiente con WiFi 6.



• Sicurezza WPA3 all’avanguardia: l’ultimo protocollo di sicurezza WiFi Alliance è il più sofisticato di sempre, crittografa i tuoi dati e protegge dalle minacce la tua famiglia e la tua rete.



• Aumenta la velocità dove serve: il Beamforming esplicito aumenta la velocità, l’affidabilità e la portata della tua connessione WiFi direttamente sul tuo dispositivo.



• Compatibile con qualsiasi router WiFi: utilizzalo con i prodotti mesh NETGEAR Nighthawk e Orbi per prestazioni ottimali. Per accedere alla corsia 6GHz è necessario un router WiFi 6E e un sistema operativo Win11.



• A prova di futuro e compatibile con le versioni precedenti: questo adattatore WiFi 6E supporta il WiFi più recente ed è retrocompatibile con le tecnologie WiFi precedenti, per prestazioni eccezionali.

Disponibilità:



L’adattatore WiFi 6E Nighthawk A8000 sarà disponibile da inizio maggio direttamente sullo store ufficiale Netgear e su Amazon. Prezzo consigliato al pubblico: 99.99 €