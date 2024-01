Cradlepoint: nuovo router 5G per temporary store e piccoli uffici

Cradlepoint, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività wireless edge 5G e LTE gestite dal cloud, ha annunciato il lancio del router E100 5G Enterprise. Progettato specificamente per punti vendita e uffici di piccole dimensioni – incluso POS, videosorveglianza, sistemi di gestione del magazzino e IOT – il nuovo E100 5G coniuga le prestazioni del 5G con la moderna tecnologia di sicurezza basata su Cradlepoint NetCloud Exchange. SD-WAN integrata e Zero Trust offrono inoltre funzionalità SASE 5G all’avanguardia e consentono ai team IT di configurare e gestire reti e sicurezza su vasta scala anche con personale ridotto.

Il Retail sceglie sempre più spesso di realizzare temporary store e negozi che si ispirano ai principi dell’emotional marketing, spesso di dimensioni ridotte, per soddisfare la richiesta di esperienze interattive da parte dei consumatori. Per questo motivo, i team IT devono sostenere modelli di business creativi, supportando le applicazioni e implementando le politiche di sicurezza in modo coerente anche in spazi ridotti, dove è indispensabile ottenere prestazioni più elevate e latenza più bassa, minimizzando i tempi di inattività.

Il router E100 5G Enterprise soddisfa queste esigenze dei punti vendita e degli uffici di dimensioni ridotte, fornendo una connettività affidabile e proteggendo la rete e gli utenti che accedono alle applicazioni web dalle minacce esterne. I team IT possono implementare con tranquillità dispositivi di comunicazione, IoT e POS in siti piccoli e temporanei, proprio come fanno nei negozi più grandi.

Le principali funzionalità del router E100 5G Enterprise di Cradlepoint includono:

· Architettura Zero Trust “Connect and go”: protegge la WAN consentendo alle aziende di sostituire complesse VPN con una rete Zero Trust più sicura.

· Elevata disponibilità addizionale: il failover integrato e facile da configurare, per WAN ibride o siti dual cellular, permette ai team IT di garantire la connettività anche in condizioni difficili da prevedere.

· I più recenti standard 5G per supportare le più evolute funzionalità offerte dagli operatori: accesso al 5G ad alte prestazioni e connettività di rete a prova di futuro con un modem 5G integrato.

· Scalabilità tra sedi: supporta migliaia di piccoli uffici e siti temporanei, consentendo una gestione centralizzata anche con ridotto o nessun personale aggiuntivo.

“Storicamente, molte delle funzionalità di connettività di cui hanno bisogno grandi aziende, come quelle del Retail o dei servizi finanziari, non erano disponibili o non erano accessibili per le piccole strutture”, ha dichiarato Donna Johnson, CMO di Cradlepoint e Head of Enterprise Wireless Solutions Marketing di Ericsson. “Grazie alla connettività 5G leader di mercato, alla sicurezza Zero Trust, alla SD-WAN e alla gestione dal cloud, il tutto reso disponibile in un router di piccole dimensioni, i responsabili IT possono ora realizzare con tranquillità deployment su larga scala, un aspetto questo sempre più richiesto dal mercato in rapida evoluzione che vediamo oggi”.