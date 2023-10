Nuovo programma MSP per i partner Cradlepoint

Cradlepoint ha annunciato un nuovo programma MSP con il quale far evolvere il suo attuale Cradlepoint Partner Program. Obiettivo: rafforzare i benefici e rispondere al meglio al modello di business dei Managed Service Provider

In tal senso, il nuovo programma MSP per i Partner è stato rivisto per adattarsi alle esigenze specifiche del loro modello di business. Grazie alle sue nuove caratteristiche, che abilitano gli MSP a costruire e gestire managed services ad alto valore, il nuovo programma MSP supporterà i Partner a trarre vantaggio da un mercato in rapida crescita.

I plus del nuovo programma MSP

Aziende di tutti i settori ricercano sempre di più soluzioni wireless, come il 5G, per avere una connettività WAN (Wide Area Network) agile, sicura e affidabile. Gartner ritiene che sia arrivato l’anno della “realizzazione del valore del wireless”. Si prevede infatti che entro il 2025 il 50% degli endpoint wireless aziendali utilizzerà servizi di rete che offrono funzionalità aggiuntive rispetto alla comunicazione. Questo mercato in rapida crescita rappresenta per Cradlepoint e per i suoi Partner un’opportunità significativa per espandere la propria leadership nella Wireless WAN. In particolare per quanto riguarda gli MSP che utilizzano la piattaforma di gestione NetCloud e il portafoglio di router cellulari per siti fissi, veicoli e IoT di Cradlepoint.

“Il nuovo programma MSP di Cradlepoint consente a Com.tel di ideare e fornire servizi innovativi per i nostri clienti. Poiché la connettività wireless WAN diventa sempre più parte integrante delle reti aziendali tradizionali, possiamo ora sviluppare servizi ad hoc. Specie per i clienti che non dispongono delle risorse o delle competenze interne per supportare una “connectity anywhere”. Allo stesso tempo il 5G diventa una condizione indispensabile per ridurre la latenza ed espandere la larghezza di banda“, ha dichiarato Cristian Giusti, Networking and Security Business Developer Manager di Com.tel Spa. “Questo programma ci permette di offrire servizi gestiti WWAN, SD-WAN e Zero Trust, consentendo ai nostri clienti di focalizzarsi sul loro core business“.

“Il rinnovato programma di Cradlepoint ci consente di offrire una esperienza utente di alta qualità che, allo stesso tempo, garantisce i più alti standard di sicurezza”, ha dichiarato Stefano Sbalchiero, CTO di Ipway. “Con Cradlepoint abbiamo creato una nuova serie di servizi gestiti, basati sulle connettività 4G LTE e 5G, sicuri e affidabili. Questi si possono integrare velocemente nelle infrastrutture dei nostri clienti per accelerare la digital transformation e favorire la crescita del business.”

Le novità riguardano in particolare:

Nuovi requisiti e benefici per il modello di business MSP

Onboarding dedicato e supporto marketing

Listino prezzi riservato, che fornisce SKU con pricing, packaging e funzionalità studiate per soddisfare le esigenze degli MSP e dei loro clienti

Funzionalità di NetCloud Manager esclusive per gli MSP

Supporto logistico “white glove”

Oltre a questi miglioramenti, Cradlepoint svilupperà un “Playbook MSP”, che sarà lanciato quest’anno. I partner riceveranno indicazioni su opportunità di mercato, casi d’uso e storie di successo. Ma anche supporto marketing, vendite, formazione e un programma completamente rivisto. Il Playbook è progettato per supportare gli MSP nella partnership con Cradlepoint, per creare e fornire managed services di successo come componenti chiave delle loro offerte.