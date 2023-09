Cradlepoint W1855-5GC: nuovo adapter wideband per esterni

Cradlepoint, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività wireless edge 5G e LTE gestite dal cloud, ha lanciato il nuovo adapter wideband per esterni Cradlepoint W1855-5GC. Aggiungendosi all’innovativo portafoglio 5G di Cradlepoint, il modello W1855 consente alle aziende di salvaguardare i propri investimenti in connettività in vista dell’adozione di reti 5G standalone (SA) e di perseguire obiettivi di sostenibilità più ambiziosi. Concepito per richiedere meno materiali per la sua produzione e meno energia per il suo funzionamento rispetto al modello precedente, l’adapter Cradlepoint W1855-5GC wideband per esterni aderisce ai più recenti standard 5G ed inaugura l’ultima generazione di connettività Wireless WAN con l’obiettivo di contribuire agli obiettivi di sostenibilità globale.

Mentre le aziende adottano soluzioni innovative di connettività 5G per trasformare le proprie attività e prevenire interruzioni, la crescente volatilità derivante dal cambiamento climatico ha evidenziato la necessità di implementare tecnologie in grado di mitigare l’impatto sull’ambiente e sul business. Secondo Gartner, l’86% dei leader aziendali considera la sostenibilità come un investimento in grado di proteggere la propria organizzazione da eventi disruptive. L’adapter wideband W1855-5GC – progettato per i siti decentrati che necessitano di una connettività cellulare primaria sicura, o di failover in caso di malfunzionamento del collegamento primario – abilita le aziende a garantire la connettività, promuovendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità.

I vantaggi principali dell’adapter wideband Cradlepoint W1855-5GC includono:

· Connettività per l’espansione del 5G: il nuovo modem è dotato dei più recenti standard 5G con le specifiche 3GPP Release 16, che offrono ai clienti carrier aggregation e combinazioni di bande più estese, in risposta alla crescita dei servizi 5G offerti dai service provider.

· Design più sostenibile: rispetto al modello precedente, l’adapter wideband W1855-5GC è più piccolo del 78% e più leggero del 74%. Richiede inoltre il 30% di energia in meno quando è collegato. Il dispositivo è confezionato in modo da garantire l’84% in meno di materiale di imballaggio, che è 100% “plastic free”. L’alloggiamento in alluminio rafforza inoltre il nostro impegno a utilizzare materiali riciclati e derivanti da fonti sostenibili.

· Gestione e visibilità centralizzata dei dispositivi: con Cradlepoint NetCloud Manager, i team IT possono gestire l’implementazione, la configurazione e il troubleshooting dei dispositivi da postazioni centralizzate, riducendo così la complessità e i costi degli interventi in loco.

· Installazione semplificata: grazie a dimensioni e peso dimezzati rispetto ai precedenti adapter outdoor, il modello W1855-5GC facilita l’installazione da parte del personale sul campo.

“Oltre a continuare ad aderire ai più recenti standard tecnologici 5G, Cradlepoint si impegna a esplorare nuove strade per aiutare i clienti a raggiungere ulteriori obiettivi aziendali”, ha dichiarato Donna Johnson, CMO di Cradlepoint e Head of Marketing Enterprise Wireless Solutions di Ericsson. “La sostenibilità è un tema di primaria importanza per Cradlepoint, per Ericsson e per le imprese di tutto il mondo. Noi siamo entusiasti di collaborare con le aziende in uno sforzo collettivo che porti alla riduzione dell’uso di energia e degli sprechi nel processo di packaging e design”.