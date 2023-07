LG MAGNIT: si amplia la gamma

LG Electronics (LG) arricchisce la propria gamma LG MAGNIT con un nuovo display della serie LSAB con pixel pitch da 0.7 mm. Il nuovo display Micro LED, che si aggiunge alle già esistenti versioni con pixel pitch da 0.9 e 1.2 mm, già presenti sul mercato, si adatta in maniera versatile a numerosi contesti d’applicazione e necessità di configurazione. Grazie alle sue caratteristiche uniche, il nuovo display LED di LG è la soluzione ideale per sale riunioni, auditorium, control room, lobby e applicazioni in ambito retail.

Versatilità e modularità

Il nuovo display LED della serie LSAB della gamma LG MAGNIT è disponibile in pratici moduli da 27 pollici che permettono di scegliere la dimensione e il formato dello schermo più adatti al sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione, consentendo una versatilità di applicazione non raggiungibile attraverso l’uso di altre soluzioni tecnologiche. Inoltre, il design privo di cornici offre una superficie omogenea, senza bordi, che permette di riprodurre le immagini senza interruzioni e di effettuare lo zoom-in di specifiche aree dello schermo.

Semplicità di installazione e manutenzione

L’accesso ed ispezionabilità anteriore consentono installazione e manutenzione estremamente semplificate e pratiche. Inoltre, il servizio cloud opzionale LG ConnectedCare permette di gestire il dispositivo da remoto o di effettuare diagnosi di eventuali problemi per poterli risolvere più rapidamente.

Eccellente qualità di visione

LG MAGNIT serie LSAB da 0.7 mm sfrutta la tecnologia all’avanguardia Micro LED per offrire un’eccellente qualità di visione. Il processore Alpha 7 restituisce neri profondi e colori vivaci e riproduce fedelmente le immagini anche su un ampio angolo di visione, rendendo questo straordinario display adatto a configurazioni di grandi dimensioni; l’avanzato processore Alpha 7 permette inoltre di elaborare i video a bassa latenza per garantire eccellenti capacità HDR, HDR 10 e HDR 10 Pro. Infine, il trattamento opacizzante antiriflesso e anti-impronta Full Black Coating rende l’immagine sullo schermo più uniforme, accentuando il contrasto colore e fornendo una resa cromatica ancora più vivida, per un’esperienza ultra-immersiva.

Esperienza d’uso semplice

Dotato di interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, LG MAGNIT è compatibile con i sistemi di controllo audio video professionali attraverso Creston Connected, una soluzione che permette un’integrazione e un controllo automatizzato che potenzia al massimo l’efficienza di gestione. Inoltre, la compatibilità con LG SuperSign CMS, soluzione all-in-one per l’editing, la pianificazione e la distribuzione dei contenuti, permette di controllare LG MAGNIT e i display commerciali LG in maniera semplificata e centralizzata.

“Con l’introduzione del nuovo display della gamma LG MAGNIT, arricchiamo la nostra offerta di soluzioni LED per applicazioni business rendendola completa e diversificata. Attraverso i display LED All-in-One e LG MAGNIT, siamo in grado di offrire la soluzione tecnologica perfetta per ogni necessità applicativa e comunicativa” commenta Luca Russo, Business Solutions Sales Director di LG Electronics Italia.