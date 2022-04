EnGenius: nuovo access point WI-FI 6 da parete per l’hospitality

EnGenius Technologies, produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali, ha annunciato la disponibilità del suo nuovo access point da parete EnGenius ECW215 Wi-Fi 6 dual-band 2×2:2 gestibile via cloud.

L’access point EnGenius ECW215 ha un design elegante caratterizzato da uno spessore sottile che ne facilita l’integrazione con l’arredo e utilizza la tecnologia Wi-Fi 6 per offrire le migliori esperienze wireless a più dispositivi come laptop, tablet, smartphone e sensori IoT presenti nelle stanze. L’access point integra anche un versatile switch gigabit a 2 porte, che può essere sfruttato per collegare e fornire alimentazione ai dispositivi cablati, come i telefoni VoIP, soprattutto quando lo spazio per i cavi o le fonti di alimentazione presenti nell’ambiente sono limitati. L’interfaccia cloud senza licenza permette ai professionisti IT di registrare e configurare in massa in modo centralizzato tutti gli access point installati, di gestire un’autenticazione dei client avanzata per ottenere una maggiore sicurezza e di ridurre al minimo gli interventi di assistenza in loco, grazie alle funzioni di diagnostica avanzata integrate negli accessi point, che facilitano la risoluzione di eventuali problemi da remoto.

Gli ospiti apprezzeranno anche l’innovativa funzione di smartcasting dell’access point ECW215, che semplifica la configurazione e garantisce uno streaming molto fluido e veloce sulle reti Guest per il collegamento di media stick, console di gioco e altri dispositivi, offrendo un’esperienza di intrattenimento eccezionale e personalizzata durante il soggiorno. Inoltre, le imminenti funzionalità aggiungeranno la possibilità di estendere il portale privato, le pagine di benvenuto e le funzioni di sicurezza (che sono tutte configurabili attraverso l’interfaccia SSID) alle porte LAN supplementari, per unificare il processo di onboarding della rete wireless e cablata, facilitando la transizione degli utenti da una modalità di connessione all’altra senza interruzioni del servizio.

Il modello EnGenius ECW215 è uno dei pochi access point da parete di ultima generazione in grado di supportare una connettività cablata e wireless di alta qualità, il che permette di offrire servizi di intrattenimento di classe superiore in camere d’albergo, studentati, residenze per anziani, case vacanza e aule scolastiche.

Caratteristiche principali