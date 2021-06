Aruba, società Hewlett Packard Enterprise (HPE), annuncia 630 Series, il primo set di soluzioni Wi-Fi 6E di livello enterprise con access point (AP) per campus mai apparso sul mercato e inaugurato con AP-635. Ultima innovazione in ordine temporale nella tecnologia Wi-Fi, Wi-Fi 6E indica dispositivi Wi-Fi funzionanti nella banda dei 6 GHz di frequenza che – nel più grande ampliamento della capacità Wi-Fi in quasi vent’anni – è stata liberalizzata nell’aprile 2020 dalla FCC (Federal Communications Commission) per l’utilizzo senza licenza negli Stati Uniti. L’apertura della banda dei 6 GHz ha più che raddoppiato lo spettro RF disponibile per il Wi-Fi riducendo la congestione delle onde radio, allargando i canali, velocizzando le connessioni e consentendo innovazioni in vari settori. Dopo la decisione della FCC di aprire la banda dei 6 GHz, altre 39 nazioni per un totale di 1,3 miliardi di abitanti al mondo hanno liberalizzato la stessa banda per poter utilizzare Wi-Fi 6E (Fonte: Wi-Fi Alliance).

Oggi la domanda di Wi-Fi continua a crescere a fronte di aziende che aumentano il ricorso a trasmissioni video, gestiscono numeri sempre maggiori di client e dispositivi IoT connessi alle loro reti e velocizzano la transizione verso il cloud. Di conseguenza, le reti wireless si stanno congestionando portando a una riduzione delle performance applicative: un problema che sperimentano tutti gli utenti della rete con impatto negativo sulla user experience, riduzione della produttività, la messa a rischio delle iniziative digitali e il rallentamento dell’innovazione.

“Con l’aumento esponenziale della domanda di connettività, Wi-Fi 6E è in grado di sfruttare la notevole ampiezza dei sette canali da 160 MHz e la scarsa occupazione della banda dei 6 GHz per fornire velocità multi-gigabit più elevate, un throughput maggiore e connettività a bassa latenza”, afferma Kevin Robinson, Vicepresidente senior del marketing di Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi 6E favorirà ulteriori innovazioni e nuovi servizi. Wi-Fi Alliance è lieta che sia HPE Aruba, partner di lunga data, a portare sul mercato soluzioni Wi-Fi 6E che aiuteranno le aziende a supportare meglio attività critiche come videoconferenza, telemedicina e formazione a distanza”.

Secondo la società di ricerche di mercato 650 Group, Wi-Fi 6E sperimenterà una rapida diffusione nei prossimi due anni, con più di 350 milioni di dispositivi capaci di supportare i 6 GHz in arrivo sul mercato nel 2022. 650 Group prevede una crescita di oltre il 200% nelle unità di AP Wi-Fi 6E enterprise nel corso del 2022.

Le nuove soluzioni Wi-Fi 6E di HPE Aruba fanno parte di Aruba ESP (Edge Services Platform), la prima piattaforma cloud-native del settore basata su AI, progettata per unificare, automatizzare e proteggere gli ambienti Edge. Capace di prevedere e risolvere i problemi sull’edge di rete prima che si verifichino, Aruba ESP si basa su AIOps, su un modello di sicurezza di rete Zero trust e su un’infrastruttura unificata dal livello campus fino agli ambienti branch offrendo una piattaforma all-in-one automatizzata che analizza costantemente i dati dei vari domini, tiene traccia degli SLA, identifica le anomalie e si auto-ottimizza rilevando e mettendo in sicurezza i dispositivi sconosciuti che si collegano alla rete.

Grazie alle nuove proposte Wi-Fi 6E di HPE Aruba, le aziende possono mettere a frutto superiori livelli di capacità, maggiore ampiezza dei canali a 6 GHz e una significativa riduzione delle interferenze tra segnali con un throughput aggregato massimo di 3,9 Gbps per supportare servizi a bandwidth elevata e bassa latenza come video ad alta definizione, comunicazioni unificate di nuova generazione, realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR), IoT e cloud. La nuova funzione ultra tri-band filtering, che minimizza le interferenze tra la banda dei 5 GHz e quella dei 6 GHz, permette alle aziende di massimizzare l’utilizzo del nuovo spettro di frequenza.

“Nel processo di trasformazione digitale stiamo includendo sempre più dispositivi IoT alla nostra rete e come connessione di rete primaria stiamo sostituendo Wi-Fi a Ethernet. Ci viene chiesto di supportare un insieme sempre più ampio di applicazioni mission-critical a bandwidth elevata a sostegno dei programmi di ricerca e delle attività di insegnamento ed entertainment di natura ibrida e flessibile come streaming di contenuti video, videocomunicazioni e AR/VR per studenti, docenti e personale di ateneo”, sottolinea Mike Ferguson, network manager ed enterprise architect della Chapman University. “Con gli AP Wi-Fi 6E di HPE Aruba possiamo rispondere non solo alle nostre esigenze a breve termine ma anche alle necessità di spazi di crescita per soddisfare le esigenze degli utenti, aumentare la nostra competitività ed estendere il ciclo di vita di questo deployment di rete del 50%”.

Caratteristiche degli access point Aruba 630 Series

Copertura tri-band completa sulle bande dei 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz con data rate aggregato massimo di 3,9 Gbps e ultra-triband per minimizzare le interferenze

Fino a sette canali da 160 MHz nella banda dei 6 GHz per meglio supportare le applicazioni a bassa latenza e alta bandwidth come AR/VR e video ad alta definizione

Funzionante con gli standard IEEE 802.3at esistenti per l’alimentazione PoE in modo da non avere bisogno di sostituire l’alimentazione già presente

Sicurezza avanzata con WPA3 ed Enhanced Open per una protezione di password e dati superiore

Failover flessibile con due porte Ethernet HPE Smart Rate da 1-2,5 Gbps per un failover trasparente da una porta all’altra sia per i dati sia per l’alimentazione

Garanzie applicative per assicurare performance vincolanti nelle casistiche di utilizzo a bandwidth elevata e sensibilità alla latenza allocando e regolando in modo dinamico le risorse radio

Modalità operative c loud, controller o controllerless per gestire deployment remoti, campus e branch

“L’interesse dei consumatori verso la connettività wireless universale è senza limiti, sia che si trovino a casa propria sia in viaggio per il mondo”, commenta Mike Kuehn, presidente di Astronics CSC. “Come produttore globale di tecnologie avanzate per il settore aerospaziale e della difesa – comprese alcune delle più importanti linee aeree del mondo – il nuovo AP Wi-Fi 6E di HPE Aruba ci permette di proporre soluzioni tanto interessanti quanto esclusive per offrire ai nostri clienti un’esperienza wireless nuova, migliore e più sicura”.

“HPE Aruba vanta due decenni di leadership nelle innovazioni Wi-Fi supportate da un costante impegno per fornire ai propri clienti quella connettività affidabile, veloce, sicura e ad alta capacità di cui hanno bisogno per raggiungere e superare i loro obiettivi aziendali”, conclude Chuck Lukaszewski, vice president e wireless chief technology officer di Aruba, società Hewlett Packard Enterprise. “Dal 2016 abbiamo contribuito a condurre le fasi che hanno portato all’apertura della banda dei 6 GHz in tutto il mondo. Per questo, siamo estremamente orgogliosi di essere il primo produttore che introduce sul mercato soluzioni Wi-Fi 6E di livello enterprise affinché i nostri clienti possano mettere a frutto l’enorme incremento di capacità che la banda dei 6 GHz rende possibile”.

Disponibilità

I nuovi AP Aruba 630 Series saranno disponibili a partire dal terzo trimestre 2021.