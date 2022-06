La serie di switch D-Link più venduta è ora compatibile con Nuclias Connect

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e di connettività, ha annunciato la compatibilità con il software di gestione di rete gratuito Nuclias Connect la sua serie di Smart Switch Managed più venduta, DGS-1210. Il nuovo aggiornamento offre ai clienti una gestione di rete centralizzata degli switch e degli access point wireless compatibili, senza costi aggiuntivi.

Nuclias Connect offre una gestione centralizzata gratuita fino a 1.000 switch di rete e access point wireless. Progettato tenendo conto della scalabilità della rete, della privacy e della personalizzazione, Nuclias Connect può essere utilizzato come piattaforma di gestione software on-premise o come soluzione cloud-hosted. È ideale per le aziende di grandi dimensioni, campus o filiali, consentendo di monitorare e configurare l’intera rete cablata e wireless.

L’integrazione con la serie di Smart Switch Managed D-Link DGS-1210 offre ai gestori di rete un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali dello switch, come gli indirizzi IP/MAC, la versione del firmware, l’utilizzo del traffico delle porte, il budget di alimentazione PoE e l’utilizzo di CPU/memoria. La possibilità di vedere gli stati di tutte le porte degli switch di siti e reti attraverso un’unica dashboard permette di risolvere tempestivamente i problemi e di avere informazioni utili per prevenire i danni prima ancora che si verifichino.

Inoltre, Nuclias Connect consente ai gestori di rete di inviare la configurazione delle porte in batch, interfacce IP, impostazioni di route, VLAN, access control e update del firmware a più switch contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso e riducendo al minimo gli errori.

Il software, scaricabile gratuitamente, è facile da installare e migliora gli Smart Managed Switch della serie DGS-1210 con il monitoraggio, la configurazione e la gestione centralizzata, senza costi aggiuntivi. Attualmente è compatibile con le serie DGS-1210 con DGS-1210-10, DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-20, DGS-1210-26, DGS-1210-28, DGS-1210-28P, DGS-1210-28MP, DGS-1210-52, DGS-1210-52MP con versione hardware Fx