D-Link: importanti novità per il canale

D-Link, realtà specializzata nelle tecnologie di rete e connettività, presenta la propria strategia dedicata ai partner di canale per il 2024, con importanti novità che vanno dalle strategie commerciali, all’ampliamento del team sales fino ai percorsi di formazione e agli eventi dedicati ai partner.

Il team commerciale e tecnico è oggi al completo ed è stato suddiviso tra le sedi di Milano e Roma per consentire lo sviluppo di una strategia commerciale ripensata per avvicinare le professionalità e le competenze D-Link alle aziende partner, consentendo loro di poter crescere ulteriormente grazie a un supporto dedicato. La rete commerciale, così rivista, garantisce una copertura capillare sull’intero territorio nazionale.

Novità nell’ambito della formazione

A questo si affianca la formazione, elemento imprescindibile per D-Link, che si pone l’obiettivo di supportare il training e l’aggiornamento continuo dei propri partner. È, infatti, ricco il calendario di appuntamenti dedicati alla formazione che sta caratterizzando e caratterizzerà tutto il 2024 con webinar e corsi di certificazione online, come i DSS-Online (DSS-Switch Online o DSS-Wireless Online), ovvero i corsi ideati per i professionisti sales che hanno come focus l’identificazione delle opportunità di mercato e la comprensione delle esigenze dei clienti; la definizione dei vantaggi delle soluzioni D-Link, il valore, la proposta, il posizionamento del prodotto.

I corsi in presenza, invece, i DCS (DCS-Switch o DCS-Wireless), sono dedicati ai team tecnici per fornire le conoscenze necessarie per implementare al meglio le soluzioni D-Link e fornire il corretto supporto ai propri clienti – sia in fase pre che post vendita. Oltre a una parte tecnica teorica, questi corsi prevedono delle vere e proprie sessioni di hands-on sui prodotti.

Novità di quest’anno è il DCS-Connect, un nuovo format di formazione in aula incentrato sulla soluzione Nuclias Connect, pensato per unire i concetti di switching e wireless in un unico corso e fornire le conoscenze necessarie per affrontare entrambe le tecnologie. La prima sessione del DCS-Connect si è tenuta il 6 e 7 giugno scorsi a Caserta e verrà replicata a Milano il 3 e 4 ottobre prossimi.

Un evento completamente dedicato ai partner D-Link

Inoltre, per sottolineare l’impegno di D-Link verso il canale e instaurare legami sempre più duraturi con i Partner VIP+ (Value in Partnership+), l’azienda ha in programma anche un evento esclusivo per pochi partner selezionati, per presentare le ultime novità D-Link, il supporto dedicato ai partner, le novità tecnologiche in arrivo che meglio sposano le strategie commerciali dei clienti, e per trascorrere una giornata insieme all’insegna di collaborazione, interazione e divertimento.

Il programma Partner VIP+ di D-Link offre inoltre accesso a un’ampia gamma di vantaggi, tra cui:

Corsi di formazione e certificazione

Tool di progettazione online

Rebate e incentivi personalizzati

Materiale di supporto alle vendite

Supporto tecnico post vendita

Formazione dedicata per il proprio teal

Fondi marketing per lo sviluppo

Deal Registration

Acquisto di prodotti demo

Promozioni

Un call center dedicato per ottenere un’assistenza proattiva sia pre che post vendita.

Dichiarazioni

“Proporre ai nostri partner un supporto valido sia dal punto di vista commerciale che tecnico per assicurare loro non solo di incrementare il business ma anche di acquisire autonomia, maggiore expertise e velocità decisionale, è una delle nostre priorità”, spiega Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia. “Per questo abbiamo sviluppato una rete commerciale e una strategia dedicata più vicina alle esigenze dei nostri partner e continueremo a operare in questa direzione”.

“Prendere parte e coordinare la riorganizzazione del team sales per dare un nuovo vigore al programma di canale dedicato ai nostri Partner VIP+ è per me un grande onore”, aggiunge Fulvio Dal Pio Luogo, Head of Sales B2B Channel di D-Link per l’Italia. “L’attenzione, la vicinanza e il supporto che stiamo fornendo sta già dando degli ottimi risultati e rappresenta solo l’inizio per una crescita e una collaborazione di successo”.